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استشهاد طفل فلسطيني في قباطية جنوب جنين

3/30/2024 2:30:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 30 آذار (بترا)- استشهد طفل فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد في بيان، إن الطفل معتصم أبو عابد 13 عاما استشهد عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة، فيما أصيب شابان بجروح أحدهما جراحه خطرة.
وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال أصابت شابين، واعتقلت مواطنا ونجله، كما دهمت عددا من المنازل وحطمت محتوياتها.
--(بترا)
م ف/ن ح
30/03/2024 14:42:48

MENAFN30032024000117011021ID1108039487

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