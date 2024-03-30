استشهاد طفل فلسطيني في قباطية جنوب جنين
التاريخ
3/30/2024 2:30:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 30 آذار (بترا)- استشهد طفل فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد في بيان، إن الطفل معتصم أبو عابد 13 عاما استشهد عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة، فيما أصيب شابان بجروح أحدهما جراحه خطرة.
وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال أصابت شابين، واعتقلت مواطنا ونجله، كما دهمت عددا من المنازل وحطمت محتوياتها.
--(بترا)
م ف/ن ح
30/03/2024 14:42:48
MENAFN30032024000117011021ID1108039487
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