اتحاد كرة اليد ينظم بطولة شاطئية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 آذار (بترا)- نظم الاتحاد الأردني لكرة اليد، يوم أمس الجمعة على ملاعب الأميرة آية بنت فيصل بمدينة الحسين للشباب، البطولة التنشيطية الشاطئية، بمشاركة العديد من لاعبي المنتخبات الوطنية.
ويستعد المنتخب الوطني للناشئين للمشاركة بالبطولة الآسيوية الثالثة (تصفيات بطولة العالم) التي تقام في تايلاند خلال تشرين الأول المقبل.
وشهدت مباريات البطولة تنافسا قويا ولقطات فنية متميزة نالت إشادة الحضور.
وتأتي هذه البطولة في إطار أجندة اتحاد كرة اليد، لتفعيل البطولات المحلية بما يخدم مصلحة اللعبة في المنتخبات الوطنية والأندية.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ف ق
30/03/2024 14:22:34
MENAFN30032024000117011021ID1108039485
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