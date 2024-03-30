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اتحاد كرة اليد ينظم بطولة شاطئية

3/30/2024 2:30:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 آذار (بترا)- نظم الاتحاد الأردني لكرة اليد، يوم أمس الجمعة على ملاعب الأميرة آية بنت فيصل بمدينة الحسين للشباب، البطولة التنشيطية الشاطئية، بمشاركة العديد من لاعبي المنتخبات الوطنية.
ويستعد المنتخب الوطني للناشئين للمشاركة بالبطولة الآسيوية الثالثة (تصفيات بطولة العالم) التي تقام في تايلاند خلال تشرين الأول المقبل.
وشهدت مباريات البطولة تنافسا قويا ولقطات فنية متميزة نالت إشادة الحضور.
وتأتي هذه البطولة في إطار أجندة اتحاد كرة اليد، لتفعيل البطولات المحلية بما يخدم مصلحة اللعبة في المنتخبات الوطنية والأندية.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ف ق
30/03/2024 14:22:34

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