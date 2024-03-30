الإمارات تكرم الطباع بجائزة بصمة التسامح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 آذار (بترا)- سلم رئيس مؤسسة دبي للإعلام الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع جائزة "بصمة التسامح".

ويأتي تكريم الطباع بالجائزة تقديرا لجهوده ومبادراته الإنسانية بالمملكة وعلى المستوى العربي، ودوره الكبير في تعزيز العمل الإنساني من خلال ترؤسه وإدارته للعديد من صناديق وجمعيات العمل الإنساني والخيري، بالإضافة إلى مجالس وجمعيات الدراسات والبحوث والعمل التنموي.

وجاء تسليم الجائزة خلال حفل جائزة "وطني الإمارات للعمل الإنساني" في دورتها الحادية عشرة، تحت شعار "هذا ما كان يحبه زايد" التي جرت برعاية ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وحسب بيان لجمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم السبت، قال أمين عام الجائزة المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول الفلاسي : "إن الجائزة تحرص على تكريم وتقدير الجهود الوطنية والعربية التي تبذلها شخصيات إماراتية وعربية تؤمن بأهمية ترسيخ الاستدامة في العمل الإنساني".

وأضاف : "سعدنا كثيرا باختيار الطباع ومنحه جائزة "بصمة التسامح" استحقاقاً وتقديراً لكريم أعماله على مستوى الأردن وعلى المستوى الإنساني".

--(بترا)

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30/03/2024 14:21:33