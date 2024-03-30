ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 32705

غزة 30 آذار (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 32705، والجرحى إلى 75190. وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ24 الساعة الماضية 8 وصل منها للمستشفيات القطاع 82 شهيدا، و98 جريحا. --(بترا) رصد/رس/ف ق 30/03/2024 14:17:58

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