الربط الكهربائي الأردني العراقي يدخل الخدمة اليوم السبت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 آذار(بترا) - دخل خط الربط الكهربائي الأردني- العراقي الخدمة اليوم السبت، بحسب مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة.
وقال إن الخط سيكون مشتركا ما بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية وعلى جهد 132 كيلو فولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن.
ووقع العراق والأردن، في 11 شباط 2024، في العاصمة عمان، وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية، بقدرة 40 ميغاواط في المرحلة الأولى، حيث اعتبر الطرفان العقد جزءا من خطة عربية أشمل للسوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلا.
--(بترا)
م ف/ف ق
30/03/2024 13:27:25
MENAFN30032024000117011021ID1108039482
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