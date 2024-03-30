الربط الكهربائي الأردني العراقي يدخل الخدمة اليوم السبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 آذار(بترا) - دخل خط الربط الكهربائي الأردني- العراقي الخدمة اليوم السبت، بحسب مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة.

وقال إن الخط سيكون مشتركا ما بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية وعلى جهد 132 كيلو فولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن.

ووقع العراق والأردن، في 11 شباط 2024، في العاصمة عمان، وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية، بقدرة 40 ميغاواط في المرحلة الأولى، حيث اعتبر الطرفان العقد جزءا من خطة عربية أشمل للسوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلا.

--(بترا)

م ف/ف ق

30/03/2024 13:27:25