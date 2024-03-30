قمة كروية تجمع الفيصلي والوحدات بدوري المحترفين غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 آذار (بترا)- يشهد ستاد عمان الدولي، عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم غد الأحد، قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين لكرة القدم والتي تجمع فريقي الفيصلي والوحدات.

ودخل الفريقان في معسكر مغلق، استعدادا لمباراة "كلاسيكو" الكرة الأردنية، التي يتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا، علما أن جمهور الفيصلي سيحصل على 75 بالمئة من المدرجات، فيما يحصل جمهور الوحدات على 25 بالمئة، كون المباراة تقام على ملعب الفيصلي.

كما يشهد يوم غد أيضا وبنفس التوقيت، مباراة فريقي الجليل والأهلي على ستاد الحسن في اربد.

وكانت انطلاقة الجولة الخامسة عشر قد شهدت فوز شباب العقبة على مغير السرحان 2-1، والسلط على سحاب 1-0، فيما يلتقي اليوم الحسين اربد نظيره معان عند العاشرة والنصف مساء على ستاد الحسن، ويحل الرمثا ضيفاً على شباب الأردن بذات التوقيت على ستاد عمان.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 40 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 33، يليه الوحدات 31.

-- (بترا)

خ خ/أ م/ب ط

30/03/2024 12:59:41