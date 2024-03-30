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اجتماع وزاري ثلاثي بالقاهرة بمشاركة الأردن وفرنسا لبحث تطورات الأوضاع في غزة

3/30/2024 2:30:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 30 آذار (بترا) - يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، في اجتماع وزاري تستضيفه جمهورية مصر العربية لبحث تطورات الأوضاع في غزة.
ويضم الاجتماع إضافة إلى الصفدي، وزيري خارجية مصر وفرنسا، لبحث تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
-- (بترا)
ن ا/أ م/ب ط
30/03/2024 12:53:01

MENAFN30032024000117011021ID1108039480

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