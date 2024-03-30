اجتماع وزاري ثلاثي بالقاهرة بمشاركة الأردن وفرنسا لبحث تطورات الأوضاع في غزة

اجتماع وزاري ثلاثي بالقاهرة بمشاركة الأردن وفرنسا لبحث تطورات الأوضاع في غزة
التاريخ
3/30/2024 2:30:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 30 آذار (بترا) - يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، في اجتماع وزاري تستضيفه جمهورية مصر العربية لبحث تطورات الأوضاع في غزة.
ويضم الاجتماع إضافة إلى الصفدي، وزيري خارجية مصر وفرنسا، لبحث تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
-- (بترا)
ن ا/أ م/ب ط
30/03/2024 12:53:01
MENAFN30032024000117011021ID1108039480
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.