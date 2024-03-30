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الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء شعير

3/30/2024 2:30:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 آذار (بترا) - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لشراء 100 - 120 ألف طن شعير.
ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارا غير مستردة، لافتة إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 3-4-2024.
ويشترط للاشتراك في العطاء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة مصدقة عن السجل التجاري قبل مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
-- (بترا)
ع ن/أ م/ب ط
30/03/2024 12:46:57

MENAFN30032024000117011021ID1108039479

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