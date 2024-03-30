اتفاقية تعاون بين الطفيلة التقنية ومنظمة أفلاطون الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 30 آذار (بترا) - أبرمت جامعة الطفيلة التقنية اتفاقية تعاون مع منظمة أفلاطون الدولية، بهدف تنفيذ برنامج التعليم المالي والاجتماعي المعتمد على منهج أفلاطون.

ووقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور بسام المحاسنة، وعن المنظمة المنسقة الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المهندسة نانسي أبو حيانة.

وتضمنت بنود الاتفاقية تخصيص برامج جامعية متقدمة ومعاصرة لتدريب المعلمين وتأهيل الشباب الخريجين وتزويدهم بالمهارات الاجتماعية والمالية اللازمة، للنجاح في حياتهم المهنية المستقبلية ومهارات التوظيف وريادة الأعمال.

وبين الدكتور المحاسنة، أن الاتفاقية تسعى لتوفير بيئة محفزة للشباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة بعد التخرج وتمكين الطلاب من مهارات التوظيف لإكسابهم ميزة تنافسية في سوق العمل.

وأضاف أن الجامعة تتابع بشكل عميق وممنهج واقع الوظائف والتغيرات التي تطرأ على سوق العمل والعوامل التي تؤثر فيه، لا سيما ذات البعد التكنولوجي، مشيرا إلى أهمية رفد الاقتصاد الوطني من خلال عدة وسائل، تقف على رأسها رفع كفاءة خريجي الجامعة وتدريب كوادرها وإكسابهم المعارف والمهارات الجديدة.

وقال "تعد الاتفاقية بداية انطلاقة لدمج برامج التربية الاجتماعية والمالية في جامعة الطفيلة التقنية، وتسعى لتطبيق منهج أفلاطون، وهو برنامج يستهدف الشباب في الفئة العمرية من 16- 24 عامًا، ويدربهم على مهارات التوظيف وريادة الأعمال".

ويتضمن البرنامج أيضًا تدريب خريجي كليات التربية على مهارات التعليم النشط وتجهيزهم ليصبحوا نموذجًا مميزًا في تعليم طلابهم.

من جانبها، أوضحت المهندسة أبو حيانة، أن آفاقا واسعة مشتركة مع الجامعة تكللت بتوقيع الاتفاقية، لافتة إلى أن المنظمة تعمل على تطبيق برامجها عبر اتفاقيات مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في العالم لنشر ثقافة التعليم المالي والاجتماعي، مضيفة أن منهاج "أفلايوث" يحتوي على العديد من الفضاءات الهامة على مستوى العالم، مثل الحقوق والمسؤوليات والجندرة في سوق العمل.

بدورها، قالت مديرة مكتب المشاريع والعلاقات الدولية في الجامعة الدكتورة بثينة العبيديين، خلال توقيع الاتفاقية في مكتب ارتباط الجامعة في عمان اليوم السبت، إن الجامعة تسعى من خلال أذرعها وامتداد فلسفتها التقنية ودمج خططها العلمية بسوق العمل إلى تكثيف العمل مع شركاء فاعلين على المستوى المحلي والدولي، لتحقيق العالمية سواء في تسويق الجامعة أو تدويل برامج التعاون وتبادل المعرفة.

وأضافت أن المكتب تمكن من تعزيز أواصر التعاون مع عدد واسع من الجامعات المرموقة والمنظمات الدولية وتوثيق ذلك باتفاقيات علمية.

يشار إلى أن عددا من طلبة جامعة الطفيلة التقنية عادوا أخيرا من عدة دول أوروبية، أمضوا في جامعاتها فصلا دراسيا كاملا، ضمن اتفاقيات تبادل مع تلك الجامعات.

-- (بترا)

س.م/أ م/ب ط

30/03/2024 12:44:38