الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقتل فلسطينيين ودفن جثتيهما بواسطة جرافة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 آذار (بترا) - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، بقتل فلسطينيين اثنين ودفن جثتيهما بواسطة جرافة، بعد أن نشرت "قناة الجزيرة" مقطعا مصورا يظهر تفاصيل عملية القتل.
ونقلت شبكة سي إن إن الأميركية، بيانا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يعترف فيه بقتل فلسطينيين ودفن جثتيهما بواسطة جرافة.
وبرر جيش الاحتلال في بيانه، إن الفلسطينيين اقتربا من منطقة العمليات وسط غزة بطريقة مريبة، فتم قتلهما وجرف جثتيهما خشية أن يكونا حاملين متفجرات، وفق مزاعمه.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وكانت قناة الجزيرة قد نشرت مقطع فيديو يوثق ارتكاب جيش الاحتلال جريمة قتل شابين مسالمين، أحدهما يحمل راية بيضاء ويلوح بها للقوة المتمركزة بالقرب من دوار النابلسي في شمال القطاع، إلا أن قوات الاحتلال قتلتهما بدم بارد.
وأظهر مقطع فيديو، قيام جرافة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بدفن جثتي الشابين بالرمال والقمامة، لإخفاء حقيقة قتلهما.
-- (بترا)
رصد/رس/أ م/ب ط
30/03/2024 11:38:40
MENAFN30032024000117011021ID1108039476
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