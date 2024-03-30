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الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقتل فلسطينيين ودفن جثتيهما بواسطة جرافة

3/30/2024 2:30:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 آذار (بترا) - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، بقتل فلسطينيين اثنين ودفن جثتيهما بواسطة جرافة، بعد أن نشرت "قناة الجزيرة" مقطعا مصورا يظهر تفاصيل عملية القتل.
ونقلت شبكة سي إن إن الأميركية، بيانا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يعترف فيه بقتل فلسطينيين ودفن جثتيهما بواسطة جرافة.
وبرر جيش الاحتلال في بيانه، إن الفلسطينيين اقتربا من منطقة العمليات وسط غزة بطريقة مريبة، فتم قتلهما وجرف جثتيهما خشية أن يكونا حاملين متفجرات، وفق مزاعمه.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وكانت قناة الجزيرة قد نشرت مقطع فيديو يوثق ارتكاب جيش الاحتلال جريمة قتل شابين مسالمين، أحدهما يحمل راية بيضاء ويلوح بها للقوة المتمركزة بالقرب من دوار النابلسي في شمال القطاع، إلا أن قوات الاحتلال قتلتهما بدم بارد.
وأظهر مقطع فيديو، قيام جرافة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بدفن جثتي الشابين بالرمال والقمامة، لإخفاء حقيقة قتلهما.
-- (بترا)
رصد/رس/أ م/ب ط
30/03/2024 11:38:40

MENAFN30032024000117011021ID1108039476

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