الاحتلال يخرج مقرات ومقدرات عدد من بلديات وسط قطاع غزة عن الخدمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 30 آذار (بترا)- قالت بلديات المحافظة الوسطى في قطاع غزة، إن الاحتلال يتعمد قصف المقرات الإدارية للبلديات وغيرها من المقدرات البلدية كآبار المياه ومخازن الطوارئ وخطوط المياه والصرف الصحي.
وأشارت البلديات في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن الاحتلال قصف المقرات الإدارية لبلدية البريج والزوايدة، وأخرج المقر الإداري لبلدية المغازي عن الخدمة بفعل الحرق والتخريب.
وأكدت أن الاحتلال يهدف إلى خلق إرباك في عمل البلديات، والذي يترتب عليه عدم إيصال الخدمة للأهالي بالشكل المطلوب خاصة في ظل ما يعانونه من ظروف النزوح في مراكز الإيواء وغيرها من أماكن تواجدهم.
-- (بترا)
أ ش/أ م/ب ط
30/03/2024 11:29:50
MENAFN30032024000117011021ID1108039475
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