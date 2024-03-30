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الاحتلال يخرج مقرات ومقدرات عدد من بلديات وسط قطاع غزة عن الخدمة

3/30/2024 2:30:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 30 آذار (بترا)- قالت بلديات المحافظة الوسطى في قطاع غزة، إن الاحتلال يتعمد قصف المقرات الإدارية للبلديات وغيرها من المقدرات البلدية كآبار المياه ومخازن الطوارئ وخطوط المياه والصرف الصحي.
وأشارت البلديات في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن الاحتلال قصف المقرات الإدارية لبلدية البريج والزوايدة، وأخرج المقر الإداري لبلدية المغازي عن الخدمة بفعل الحرق والتخريب.
وأكدت أن الاحتلال يهدف إلى خلق إرباك في عمل البلديات، والذي يترتب عليه عدم إيصال الخدمة للأهالي بالشكل المطلوب خاصة في ظل ما يعانونه من ظروف النزوح في مراكز الإيواء وغيرها من أماكن تواجدهم.
-- (بترا)
أ ش/أ م/ب ط
30/03/2024 11:29:50

MENAFN30032024000117011021ID1108039475

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