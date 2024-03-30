السفيرة التونسية: روابط متينة تستمد قوتها من إرادة القيادتين تجمع الأردن وتونس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 آذار (بترا) -صالح الخوالدة- أكدت السفيرة التونسية لدى الأردن مفيدة الزريبي، أن الأردن وتونس تجمعهما روابط متينة تستمدّ قوتها من الإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وجلالة الملك عبد الله الثاني، في السعي من أجل مزيد من تمتين وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

وأضافت في لقاء مع عدد من الصحافيين بمناسبة العيد الوطني لتونس، أن البلدين يهدفان إلى بلوغ شراكة مميزة خاصة في هذا الظرف الدقيق، خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين وسيمثل انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية، مناسبة لدفع آليات التعاون وتطوير حجم المبادلات وتحفيز تبادل التجارب والخبرات في شتى المجالات.

وأكدت حرص القيادتين وتطلعهما إلى مزيد من التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم قضايا أمتنا وفي صدارتها القضية الفلسطينية.

وشددت على أن الذكرى الـ 68 لاستقلال تونس تُعزّز، بثبات ومثابرة، أواصر الأخوة والصّداقة وعلاقات التعاون بالمجموعة الدولية في إطار المصالح المشتركة والتعاون المُثمر، لاسيّما مع فضاءات انتمائها ومن ضمنها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وقالت إن الجمهورية التونسية تحتفل بالذكرى المجيدة للاستقلال، لاستذكار نضالات أبناء هذا الوطن من أجل كسر نيْر الاستعمار، ودحر الظُّلم والجور عن شعب استمات من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، مشيرة إلى أن ذكرى الاستقلال هذه السنة تتزامن مع تحقيق تونس خُطوات متقدّمة على درب ترسيخ دعائم الديمقراطية الحقيقية، والمُضيّ قُدما في مسار الإصلاح الذّي شرعت فيه منذ 25 تموز 2021، لتكريس مناخ الاستقرار السياسي وبما يرسخ الحقوق والحريات والعدالة ويستجيب لجميع مطالب الشعب التونسي.

وأشارت إلى أنه مع نهاية هذا الشهر، تشهد تونس انطلاق عمل "المجلس الوطني للجهات والأقاليم "؛ الغرفة الثانية للبرلمان، تنفيذا لأحكام الدستور التونسي الجديد لسنة 2022، وكإفراز لدورتين من انتخابات نزيهة شفافة طبقا للمعايير الدّولية، وهي خُطوة هامّة استكملتْ بها تونس المؤسسات التشريعية، سعيا إلى تعزيز رؤى ومخططات التنمية المحلية والإقليمية والوطنية، الضامنة لتنمية متوازنة للجميع وفي كلّ الأنحاء.

وبينت أنّ تونس الجديدة استعادت بوصلتها نحو إصلاح يشمل الجميع طبقا لخيارات التونسيين، فهي تُكافح الفساد والاحتكار دون هوادة، وتتصدّى لمختلف العقبات ضمن رؤية "تونس 2035".

وفي هذا السياق، تتنزّل إصلاحاتها خاصّة في تطوير التشريعات لمواكبة التحولات الدولية، وإعطاء دفع جديد للقطاعات الاستراتيجية وتحديث المجال المالي خاصة، من خلال طرح قانون جديد للصّرف من شأنه مضاعفة الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وبينت أن تونس تعمل على تحقيق أمنها الوطني الشامل ومنه الأمن الغذائيّ الذّاتي وعدم الارتهان للخارج، وفي هذا الصدد، يُشار إلى مبادراتها نحو تجذير ارتباط الفلاح بالأرض، على غرار برنامج "رائدات" لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بقصد تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر في القطاع الفلاحي.

وأكدت أنّ لتونس التّي تعوّل على سواعد وفكر أبنائها، مصدرها الحقيقيّ للثروة، رؤية واضحة للدّاخل، كما أنّها تُقيم أهمية خاصّة لعلاقاتها الخارجية، عمادها دبلوماسية متمسكة بمبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وعلى أساس التعامل بنديّة، والالتزام بالأعراف والمواثيق الدّولية، والتشديد على أن يكون أساس العلاقات الدّولية حفظ السلم والأمن في العالم، والتضامن من أجل مواجهة التحديات المستجدة المشتركة.

-- (بترا)

ص خ/أ م/ب ط

30/03/2024 11:28:43