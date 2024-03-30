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نجوم أجاويد الأجاويد - جريدة الوطن السعودية

3/30/2024 2:29:00 PM
(MENAFN- Al Watan) لو لم تنجح مبادرة أجاويد إلا في الإستثمار الأمثل للوقت ،وصناعة الوعي المجتمعي، والتنافس على
كفاءة المنجز ،والإحساس بالمسؤلية ... لكفى.
وتجلت أجاويد في نسختها الثانية لهذا العام بمشاركات مميزة وعطاءات خلاقة تركت بصمات ذهبية على صفحات الأيام عناوينها التفاعل الإيجابي للإنسان السعودي.
وعزز من هذا الحراك الإجتماعي الثقافي الكبير في منطقة عسير، بمساراته الثلاثة الوعي ،العطاء
القوة تلك الجهود الموفقة المثمرة التي انطلقت من غرفة العمليات روادها نجوم من أبناء وبنات الوطن تلألأت أنواراً على مدار شهر كامل ، وعملوا بصمت وإتقان
في لجان مكتبية وميدانية وإعلامية ، منهم متطوعون، يلتقون جميعاً على دروب الخير لمتابعة الفعاليات ورصدها بعيون الرضا ، وقلوب مفعمة بالحب والفخربسيد الأوطان المملكة العربية السعودية.
ولفت مساعد قائد غرفة العمليات لشؤون المراكز المرتبطة "عبدالعزيز بن عبدالله آل مفرح" إنتباهي ، وأنا أشاهده في ليال الشهر الكريم يسابق بخطواته الدقائق والساعات نحو ساحات متعددة الإتجاهات في السراة وتهامة ،يحمل على عاتقه أمانة المهمة ، يترجم التطلعات إلى تجويد للعمل وتوثيقه وتنسيقه لينقل مشاهداته دون كلل أو ملل إلى اللجنة الرئيسية، وهو نموذج مشرف كبقية أعضاء اللجان الأخرى ديدنهم العزيمة والشغف والإنضباط.
وإذا كان الوقت يمثل القاسم المشترك في هذه المبادرة فإن تنوع النشاطات ، ولقاءات الأجيال، وتلاقح الأفكار قد رفعت من مستوى المشاركات وحرضت على الإبداع في أجواء يسودها الأمن والأمان في هذا العهد الزاهر .
يقول الكاتب منصور الضبعان في كتابه"الأربعون الفوضوية":( التكامل الثقافي ذو دور حساس لايمكن إهماله في تطور أي مجتمع ، فالإنسجام بين عناصر الثقافة المختلفة داخل المجتمع الواحد يؤدي إلى استقرار اجتماعي وبالتالي وطن مستقر ذي أفراد منتجين).
وتقترب أجاويد من نهاية عامها الثاني وسط مؤشرات إيجابية تؤكدها أراء المواطنين وإعجابهم بما تحقق من تنوع وتكامل في الوقت الذي ينتظرون إعلان النتائج ولحظات التكريم في الإحتفال السنوي برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة ونائبه .
الشكر والتقدير دائماً إلى لجان "أجاويد" الأجاويد أولئك النجوم الذين قدموا جهوداً غير مسبوقة تستحق الإشادة والإحتفاء.

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