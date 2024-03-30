الرئيس الصربي يكلف حليفه ميلوس فوسيفيتش تشكيل الحكومة الجديدة

(MENAFN
- Al-Anbaa) كلف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أمس حليفه ميلوس فوسيفيتش الذي يترأس حزب التقدم الصربي الحاكم، تشكيل الحكومة الجديدة المنبثقة من انتخابات 17 ديسمبر التشريعية.
وكتب فوتشيتش على حسابه في انستغرام «أقترح على برلمان جمهورية صربيا ميلوس فوسيفيتش مرشحا لمنصب رئيس الحكومة».
وانتخاب فوسيفيتش للمنصب المذكور إجراء شكلي كون حزب التقدم الصربي (يمين قومي) يملك غالبية مطلقة في البرلمان (129 نائبا من 250).
وإذا كان الحزب الحاكم قد أعلن فوزه في الانتخابات التشريعية، فإن المعارضة ومراقبين دوليين نددوا باقتراع شابته عمليات تزوير، بينها «شراء أصوات» و«حشو صناديق اقتراع»، وخصوصا في بلغراد.
وأعقبت الانتخابات سلسلة تظاهرات، وحاولت المعارضة اللجوء إلى القضاء سعيا لإلغاء نتائجها، لكنها لم تنجح إلى الآن.
وميلوس فوسيفيتش (49 عاما) محام ولد في نوفي ساد بشمال صربيا. انتخب رئيسا لبلدية نوفي ساد العام 2012 ومدد له في هذا المنصب بعد الانتخابات البلدية في 2016 و2020. ويتولى وزارة الدفاع منذ أكتوبر 2022.
ترأس الحزب الحاكم رسميا في مايو 2023 خلفا لألكسندر فوتشيتش. وهو متزوج وأب لولدين.
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