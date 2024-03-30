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الرئيس الصربي يكلف حليفه ميلوس فوسيفيتش تشكيل الحكومة الجديدة

3/30/2024 2:28:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كلف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أمس حليفه ميلوس فوسيفيتش الذي يترأس حزب التقدم الصربي الحاكم، تشكيل الحكومة الجديدة المنبثقة من انتخابات 17 ديسمبر التشريعية.
وكتب فوتشيتش على حسابه في انستغرام «أقترح على برلمان جمهورية صربيا ميلوس فوسيفيتش مرشحا لمنصب رئيس الحكومة».
وانتخاب فوسيفيتش للمنصب المذكور إجراء شكلي كون حزب التقدم الصربي (يمين قومي) يملك غالبية مطلقة في البرلمان (129 نائبا من 250).
وإذا كان الحزب الحاكم قد أعلن فوزه في الانتخابات التشريعية، فإن المعارضة ومراقبين دوليين نددوا باقتراع شابته عمليات تزوير، بينها «شراء أصوات» و«حشو صناديق اقتراع»، وخصوصا في بلغراد.
وأعقبت الانتخابات سلسلة تظاهرات، وحاولت المعارضة اللجوء إلى القضاء سعيا لإلغاء نتائجها، لكنها لم تنجح إلى الآن.
وميلوس فوسيفيتش (49 عاما) محام ولد في نوفي ساد بشمال صربيا. انتخب رئيسا لبلدية نوفي ساد العام 2012 ومدد له في هذا المنصب بعد الانتخابات البلدية في 2016 و2020. ويتولى وزارة الدفاع منذ أكتوبر 2022.
ترأس الحزب الحاكم رسميا في مايو 2023 خلفا لألكسندر فوتشيتش. وهو متزوج وأب لولدين.

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