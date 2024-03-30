رئيس جنوب أفريقيا السابق يتهم الحزب الحاكم بالضلوع في حادث مرور تعرض له

(MENAFN
- Al-Anbaa) نجا الرئيس السابق لجنوب أفريقيا جايكوب زوما من حادث مرور عندما اصطدم سائق سيارة بعربته لكن مجموعة المعارضة المشكلة حديثا والتي ينتمي لها اتهمت حزب المؤتمر الأفريقي الحاكم بالضلوع في الحادث.
وقال متحدث باسم حزب زوما: «اومخونتو وي سيزوي (إم كي)» في بيان: «حادثا مرور في فترة سنة ونصف، كلاهما قام بهما (سائقان ثملان) مفترضان قادا سيارتاهما مباشرة نحو موكب الرئيس زوما».
وأضاف المتحدث نلامولو ندليلا: «يبدو ذلك محاولة متعمدة لاغتيال الرئيس زوما».
وقال ندليلا إن الحزب كان يرصد ويراقب سلسلة من الأحداث المترابطة «التي حدثت لزوما في ظل «حكومة سيريل رامابوزا» بعد إعلان زوما في ديسمبر عزمه خوض الحملة الانتخابية لحزب إم كي في مسعى لإعادة إطلاق مساره السياسي.
واضطر زوما السياسي المخضرم الذي كان ينتمي لحزب المؤتمر الأفريقي الحاكم، للاستقالة في 2018 وسط اتهامات بالفساد لكنه لا يزال يتمتع بنفوذ سياسي.
وقع حادث المرور مساء الخميس بعد ساعات قليلة على استبعاد مسؤولي الانتخابات زوما من الانتخابات التشريعية المقررة في 29 مايو، ما فاقم التوتر قبيل الاقتراع.
وقالت الشرطة الوطنية إن سيارة السائق: «اصطدمت بسيارة الرئيس السابق جايكوب زوما الرسمية المصفحة».
واعتقل رجل يبلغ 51 عاما في مقاطعة كوازولو ناتال «بسبب القيادة تحت تأثير الكحول وأيضا بتهمة القيادة المتهورة والإهمال».
ولم يتعرض زوما (81) وحرسه الشخصي لأي إصابة ونقل إلى مقر إقامته.
وقدم حزب المؤتمر الوطني طلبا جديدا أمام القضاء ضد حزب إم كي، بعد خسارته محاولة أولى لاستبعاده.
ويقول المؤتمر الوطني إن اسم إم كي وشعاره شبيهان باسم وشعار الجناح العسكري المحظور الآن لحزب المؤتمر في فترة الفصل العنصري، معتبرا أن ذلك قد يخدع أو يربك الناخبين.
واعتبرت ابنة زوما دودزيلي زوما في منشور على منصة إكس أن حادث السيارة لم يكن صدفة.
وكتبت «رجاء لا تستخفوا بذكائنا، لسنا من أنصار رامابوزا».
وصرح المتحدث ندليلا لوكالة فرانس برس أن وزير الشرطة المسؤول عن وحدة حماية الرئيس السابق لم يحدث سيارته منذ 8 سنوات وهو الشخص نفسه الذي أطلق في السابق رسائل بشأن دفن زوما».
كما أشار إلى ما أسماه «تصريحات خطيرة ومتهورة» أدلى بها سياسيو حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بشأن زوما، بما فيها تصريح لمسؤول إقليمي بأن «زوما سيكون في المستشفى قبل الانتخابات».
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