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رئيس جنوب أفريقيا السابق يتهم الحزب الحاكم بالضلوع في حادث مرور تعرض له

3/30/2024 2:28:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نجا الرئيس السابق لجنوب أفريقيا جايكوب زوما من حادث مرور عندما اصطدم سائق سيارة بعربته لكن مجموعة المعارضة المشكلة حديثا والتي ينتمي لها اتهمت حزب المؤتمر الأفريقي الحاكم بالضلوع في الحادث.
وقال متحدث باسم حزب زوما: «اومخونتو وي سيزوي (إم كي)» في بيان: «حادثا مرور في فترة سنة ونصف، كلاهما قام بهما (سائقان ثملان) مفترضان قادا سيارتاهما مباشرة نحو موكب الرئيس زوما».
وأضاف المتحدث نلامولو ندليلا: «يبدو ذلك محاولة متعمدة لاغتيال الرئيس زوما».
وقال ندليلا إن الحزب كان يرصد ويراقب سلسلة من الأحداث المترابطة «التي حدثت لزوما في ظل «حكومة سيريل رامابوزا» بعد إعلان زوما في ديسمبر عزمه خوض الحملة الانتخابية لحزب إم كي في مسعى لإعادة إطلاق مساره السياسي.
واضطر زوما السياسي المخضرم الذي كان ينتمي لحزب المؤتمر الأفريقي الحاكم، للاستقالة في 2018 وسط اتهامات بالفساد لكنه لا يزال يتمتع بنفوذ سياسي.
وقع حادث المرور مساء الخميس بعد ساعات قليلة على استبعاد مسؤولي الانتخابات زوما من الانتخابات التشريعية المقررة في 29 مايو، ما فاقم التوتر قبيل الاقتراع.
وقالت الشرطة الوطنية إن سيارة السائق: «اصطدمت بسيارة الرئيس السابق جايكوب زوما الرسمية المصفحة».
واعتقل رجل يبلغ 51 عاما في مقاطعة كوازولو ناتال «بسبب القيادة تحت تأثير الكحول وأيضا بتهمة القيادة المتهورة والإهمال».
ولم يتعرض زوما (81) وحرسه الشخصي لأي إصابة ونقل إلى مقر إقامته.
وقدم حزب المؤتمر الوطني طلبا جديدا أمام القضاء ضد حزب إم كي، بعد خسارته محاولة أولى لاستبعاده.
ويقول المؤتمر الوطني إن اسم إم كي وشعاره شبيهان باسم وشعار الجناح العسكري المحظور الآن لحزب المؤتمر في فترة الفصل العنصري، معتبرا أن ذلك قد يخدع أو يربك الناخبين.
واعتبرت ابنة زوما دودزيلي زوما في منشور على منصة إكس أن حادث السيارة لم يكن صدفة.
وكتبت «رجاء لا تستخفوا بذكائنا، لسنا من أنصار رامابوزا».
وصرح المتحدث ندليلا لوكالة فرانس برس أن وزير الشرطة المسؤول عن وحدة حماية الرئيس السابق لم يحدث سيارته منذ 8 سنوات وهو الشخص نفسه الذي أطلق في السابق رسائل بشأن دفن زوما».
كما أشار إلى ما أسماه «تصريحات خطيرة ومتهورة» أدلى بها سياسيو حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بشأن زوما، بما فيها تصريح لمسؤول إقليمي بأن «زوما سيكون في المستشفى قبل الانتخابات».

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