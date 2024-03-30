منافسة حادة في الانتخابات والعين على إسطنبول وأردوغان يدعو للتصويت لمن سيخدم ولاياتنا

(MENAFN
- Al-Anbaa) تعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بحماية صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية اليوم. وقال «سنصوت لمن سيخدم ولاياتنا». وأضاف اردوغان في تصريحات نقلتها وسائل اعلام تركية ان «اسطنبول لم تعد تتمتع بالقوة لتخسر خمس سنوات أخرى مع بلدية حزب الشعب الجمهوري».
وتشهد الانتخابات البلدية، التي ستجرى اليوم، تنافس ألف و53 مرشحا يتبعون لـ 34 حزبا، ويسعون للفوز في المناصب في 81 محافظة و972 مقاطعة، وسيتم الإعلان عن النتائج غير الرسمية في الليلة نفسها.
ومن المتوقع أن يكون معدل المشاركة في هذه الانتخابات منخفضا جزئيا، بعد فترة قصيرة من الانتخابات الرئاسية وانتخابات أعضاء البرلمان التي جرت في مايو 2023، إذ يرى المتخصصون أن الناخبين متعبون من تنظيم الانتخابات، وأن المشاركة في الصناديق قد تكون منخفضة بسبب تأثير شهر رمضان.
ويقول هاكان بايراكجي صاحب مركز أبحاث «سونار»، الذي تنبأ بانتخابات الرئاسة بدقة جيدة جدا، بحسب موقع «الجزيرة»: «قمت بتحليل الانتخابات والأبحاث لمدة 35 عاما، ولقد لاحظت أن الانتخابات المحلية هي بمثابة انتخابات تحذيرية للحكومة، يستخدمها المواطن لتحذير الحكومة في المسائل التي يشعرون بالاستياء منها». ويوضح «في هذه الانتخابات، هناك 3 قضايا مهمة يشكو منها المواطنون: غلاء المعيشة، ورواتب المتقاعدين، والفساد واتهامات الرشوة».
ويتركز اهتمام الجميع في تركيا، نحو انتخابات مدينة إسطنبول باعتبارها أهم مدينة في البلاد، حيث تشهد معركة شرسة بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم على منصب رئاسة البلدية. ففي الانتخابات السابقة، فاز رئيس بلدية إسطنبول وعضو حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، وأصبح ممثلا سياسيا معروفا على مستوى البلاد، ومن المتوقع أن يكون هو مرشح المعارضة -بشكل قاطع- في انتخابات الرئاسة، التي ستجرى في عام 2028، في حال فوزه في هذه الانتخابات، بينما يسعى حزب العدالة والتنمية إلى استعادة المدينة التي حكمها لمدة 25 عاما، من خلال ترشيح وزير الإعمار السابق مراد قوروم.
وقال رئيس شركة «ميثود» للأبحاث جنكيز كيليتش، وفقا لاستطلاع الرأي الأخير الذي أجراه، إن «الوضع بين المرشحين متساو»، موضحا «يتنافس مرشحان مهمان من حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية في إسطنبول، وفي الاستطلاع الأخير الذي أجريناه هذا الأسبوع، لاحظنا أن كل مرشح حصل على نسبة قريبة من الأصوات».
وأضاف «بالإضافة للأخطاء الممكنة في الاستطلاع، يمكننا القول إن فرصة كل مرشح متساوية، وإذا لم يحدث أي تطور كبير في الأسبوع الأخير، فستكون النتائج على هذا النحو، يمكننا القول إن المرشح الفائز سيفوز بفارق بسيط في الأصوات».
وفي إجابته عن سؤال سبب تركيز الناس على انتخابات إسطنبول في تركيا، قال كيليتش «إسطنبول ليست مدينة مهمة فقط في تركيا، بل هي واحدة من أهم المدن في العالم، فالشخص الذي يكون رئيسا للبلدية هنا يصبح أحد السياسيين النشطاء في جميع أنحاء تركيا، ومعروفا أيضا في العالم، وسيكون للمنافس الفائز في هذه الانتخابات تأثير في المستقبل على الساحة السياسية في تركيا».
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