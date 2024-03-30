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منافسة حادة في الانتخابات والعين على إسطنبول وأردوغان يدعو للتصويت لمن سيخدم ولاياتنا

3/30/2024 2:28:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بحماية صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية اليوم. وقال «سنصوت لمن سيخدم ولاياتنا». وأضاف اردوغان في تصريحات نقلتها وسائل اعلام تركية ان «اسطنبول لم تعد تتمتع بالقوة لتخسر خمس سنوات أخرى مع بلدية حزب الشعب الجمهوري».
وتشهد الانتخابات البلدية، التي ستجرى اليوم، تنافس ألف و53 مرشحا يتبعون لـ 34 حزبا، ويسعون للفوز في المناصب في 81 محافظة و972 مقاطعة، وسيتم الإعلان عن النتائج غير الرسمية في الليلة نفسها.
ومن المتوقع أن يكون معدل المشاركة في هذه الانتخابات منخفضا جزئيا، بعد فترة قصيرة من الانتخابات الرئاسية وانتخابات أعضاء البرلمان التي جرت في مايو 2023، إذ يرى المتخصصون أن الناخبين متعبون من تنظيم الانتخابات، وأن المشاركة في الصناديق قد تكون منخفضة بسبب تأثير شهر رمضان.
ويقول هاكان بايراكجي صاحب مركز أبحاث «سونار»، الذي تنبأ بانتخابات الرئاسة بدقة جيدة جدا، بحسب موقع «الجزيرة»: «قمت بتحليل الانتخابات والأبحاث لمدة 35 عاما، ولقد لاحظت أن الانتخابات المحلية هي بمثابة انتخابات تحذيرية للحكومة، يستخدمها المواطن لتحذير الحكومة في المسائل التي يشعرون بالاستياء منها». ويوضح «في هذه الانتخابات، هناك 3 قضايا مهمة يشكو منها المواطنون: غلاء المعيشة، ورواتب المتقاعدين، والفساد واتهامات الرشوة».
ويتركز اهتمام الجميع في تركيا، نحو انتخابات مدينة إسطنبول باعتبارها أهم مدينة في البلاد، حيث تشهد معركة شرسة بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم على منصب رئاسة البلدية. ففي الانتخابات السابقة، فاز رئيس بلدية إسطنبول وعضو حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، وأصبح ممثلا سياسيا معروفا على مستوى البلاد، ومن المتوقع أن يكون هو مرشح المعارضة -بشكل قاطع- في انتخابات الرئاسة، التي ستجرى في عام 2028، في حال فوزه في هذه الانتخابات، بينما يسعى حزب العدالة والتنمية إلى استعادة المدينة التي حكمها لمدة 25 عاما، من خلال ترشيح وزير الإعمار السابق مراد قوروم.
وقال رئيس شركة «ميثود» للأبحاث جنكيز كيليتش، وفقا لاستطلاع الرأي الأخير الذي أجراه، إن «الوضع بين المرشحين متساو»، موضحا «يتنافس مرشحان مهمان من حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية في إسطنبول، وفي الاستطلاع الأخير الذي أجريناه هذا الأسبوع، لاحظنا أن كل مرشح حصل على نسبة قريبة من الأصوات».
وأضاف «بالإضافة للأخطاء الممكنة في الاستطلاع، يمكننا القول إن فرصة كل مرشح متساوية، وإذا لم يحدث أي تطور كبير في الأسبوع الأخير، فستكون النتائج على هذا النحو، يمكننا القول إن المرشح الفائز سيفوز بفارق بسيط في الأصوات».
وفي إجابته عن سؤال سبب تركيز الناس على انتخابات إسطنبول في تركيا، قال كيليتش «إسطنبول ليست مدينة مهمة فقط في تركيا، بل هي واحدة من أهم المدن في العالم، فالشخص الذي يكون رئيسا للبلدية هنا يصبح أحد السياسيين النشطاء في جميع أنحاء تركيا، ومعروفا أيضا في العالم، وسيكون للمنافس الفائز في هذه الانتخابات تأثير في المستقبل على الساحة السياسية في تركيا».

MENAFN30032024000130011022ID1108039441

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