السفير النيادي: ملتقى للشركات الإماراتية بعنوان ((استكشاف الفرص)) 28 أبريل المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
أعلن سفير الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد د.مطر النيادي عن انطلاق أول معرض وملتقى للشركات الإماراتية تحت عنوان «استكشاف الفرص» في دولة الكويت، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، مشيرا إلى أن الملتقى سيكون في يومي 28 و29 أبريل المقبل.
وقال النيادي، في تصريح صحافي، إن المعرض يشارك فيه 20 شركة من أكبر الشركات الإماراتية لاستكشاف الفرص في السوق الكويتي، حيث يأتي بالشراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة، مضيفا انه سيصاحبه ملتقى تستعرض به الشركات قدراتها وإمكاناتها، كما ستقوم الجهات الحكومية الكويتية بعرض سبل التعاون والرد على كل الاستفسارات للشركات.
ولفت إلى أن المعرض سيكون بوابة لفتح آفاق تعاون جديدة في قطاعات مختلفة بين الإمارات والكويت، كما أنه يأتي تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في تحفيز القطاع الخاص لاستكشاف الفرص في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والنقل والأمن الغذائي والقطاع الطبي.
وأكد أن هذه خطوة أولى لتحفيز القطاع للالتقاء فيما بينهم بين البلدين الشقيقين، مضيفا أن ذلك سيحفز الشركات على التعاون فيما بينها ما سيسهم في توسيع أفق التعاون وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
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