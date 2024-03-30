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السفير النيادي: ملتقى للشركات الإماراتية بعنوان ((استكشاف الفرص)) 28 أبريل المقبل

3/30/2024 2:28:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أعلن سفير الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد د.مطر النيادي عن انطلاق أول معرض وملتقى للشركات الإماراتية تحت عنوان «استكشاف الفرص» في دولة الكويت، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، مشيرا إلى أن الملتقى سيكون في يومي 28 و29 أبريل المقبل.
وقال النيادي، في تصريح صحافي، إن المعرض يشارك فيه 20 شركة من أكبر الشركات الإماراتية لاستكشاف الفرص في السوق الكويتي، حيث يأتي بالشراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة، مضيفا انه سيصاحبه ملتقى تستعرض به الشركات قدراتها وإمكاناتها، كما ستقوم الجهات الحكومية الكويتية بعرض سبل التعاون والرد على كل الاستفسارات للشركات.
ولفت إلى أن المعرض سيكون بوابة لفتح آفاق تعاون جديدة في قطاعات مختلفة بين الإمارات والكويت، كما أنه يأتي تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في تحفيز القطاع الخاص لاستكشاف الفرص في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والنقل والأمن الغذائي والقطاع الطبي.
وأكد أن هذه خطوة أولى لتحفيز القطاع للالتقاء فيما بينهم بين البلدين الشقيقين، مضيفا أن ذلك سيحفز الشركات على التعاون فيما بينها ما سيسهم في توسيع أفق التعاون وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

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