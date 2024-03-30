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مليونا دينار حصيلة الأسبوع الأول من حملة ((فزعتكم فرحة لهم 2))

3/30/2024 2:28:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلن مصدر خاص في وزارة الشؤون أن حصيلة حملة «فزعتكم فرحة لهم 2» لتسديد ديون الغارمين تجاوزت مليوني دينار خلال الأسبوع الأول من انطلاقها.
وقال المصدر إن حصيلة تبرعات الجمعيات التعاونية والمبرات الخيرية تجاوزت المليون دينار، كما بلغت تبرعات الأفراد مليون دينار من نحو 7000 متبرع.
تجدر الإشارة الى أن الحملة مستمرة حتى آخر شهر رمضان، وأن ملفات الغارمين جاهزة في إدارة تنفيذ الأحكام، ولا داعي لمراجعة أي جهة أو تقديم أي مستندات لأي جهة.

MENAFN30032024000130011022ID1108039437

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