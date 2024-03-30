مليونا دينار حصيلة الأسبوع الأول من حملة ((فزعتكم فرحة لهم 2))

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلن مصدر خاص في وزارة الشؤون أن حصيلة حملة «فزعتكم فرحة لهم 2» لتسديد ديون الغارمين تجاوزت مليوني دينار خلال الأسبوع الأول من انطلاقها.
وقال المصدر إن حصيلة تبرعات الجمعيات التعاونية والمبرات الخيرية تجاوزت المليون دينار، كما بلغت تبرعات الأفراد مليون دينار من نحو 7000 متبرع.
تجدر الإشارة الى أن الحملة مستمرة حتى آخر شهر رمضان، وأن ملفات الغارمين جاهزة في إدارة تنفيذ الأحكام، ولا داعي لمراجعة أي جهة أو تقديم أي مستندات لأي جهة.
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