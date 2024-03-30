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الجمعية الكويتية لحماية البيئة: 50 عاماً من العطاء البيئي المتميز

3/30/2024 2:28:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفاء باليوبيل الذهبي للجمعية الكويتية لحماية البيئة، والذي يصادف الأحد 31 الجاري، أعلنت د. وجدان العقاب رئيسة مجلس الإدارة عن إطلاق سلسلة من البرامج والفعاليات العام الحالي اتساقا مع مرور 50 عاما على إشهار الجمعية، مؤكدة انه «قبل نحو 50 عاما تلاقت رؤى نخبة وطنية من المهتمين بالشأن البيئي في إشهار منظمة مدنية كويتية تجمع الجهود البيئية في كيان واحد إدراكا منهم لأهمية البيئة والمحافظة عليها، وفي تاريخ 31/3/1974 تم إشهارها باسم جمعية حماية البيئة ثم تغير مسماها إلى الجمعية الكويتية لحماية البيئة لتحمل رؤية دعم قيم المواطنة البيئية وتعزيز مفهوم التطوع البيئي»، ورسالة إتاحة التوعية البيئية والمشاريع والبرامج التدريبية والتوثيقية لكل الفئات المجتمعية والعمرية».
وأضافت د. العقاب: «منذ انطلاق مسيرة الجمعية تلاقت جهود نخبها وكوادرها الوطنية في الفرق واللجان التطوعية التخصصية، على جملة من الأهداف والغايات منها: «حماية البيئة في إقليم دولة الكويت، ومكافحة أسباب التلوث في جميع المجالات، وتجميع وتنسيق جهود المهتمين بالشأن البيئي، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والعلاجية الممكنة ضد التلوث، والعمل على إيجاد فكر علمي وتشريعات قانونية وتنظيمات إدارية تحقق سلامة البيئة، وحماية الثروات الطبيعية في البلاد، إضافة إلى إجراء الدراسات والأبحاث العلمية، والاهتمام بالجوانب التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالبيئة، وتحقيق المساهمة الفعالة في توعية المواطن ورفع مستواه العلمي والثقافي البيئي فيما يتعلق بتلوث الهواء والتربة، وحماية مصادر الثروة الطبيعية في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة».
وبينت أنه لدى الجمعية عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة لكونها من أعرق منظمات المجتمع المدني العربية والخليجية، دعما للأدوار التطوعية والمجتمعية الكويتية ومشاركة في صنع القرار البيئي. وبخصوص العضويات والمشاركات الإقليمية والدولية، ذكرت ان الجمعية «تمتلك عضويات فاعلة ومتميزة في المنظمات والهيئات البيئية الخليجية والعربية والدولية، ومنها منظمة (يوم الأرض العالمية)، والاتحاد العالمي للطيور البرية، ومنتدى البيئة والتنمية العربي (أفد)، والأمم المتحدة UN، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ UNFCCC، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، ومنظمة بيرد لايف انترناشيونال Birdlife International، والشبكة العربية للبيئة والتنمية RAED، والشبكة الدولية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث GNDR، وعضوية المجموعة الاستشارية الإقليمية (غرب آسيا) للحد من مخاطر الكوارث.
وأضافت رئيسة جمعية حماية البيئة، أن «لدى الجمعية ملفا كبيرا في مجال العلاقات الوطنية والخارجية ومنها عضوية اللجان الوطنية المتخصصة بالشأن البيئي، كما قامت الجمعية بتوقيع العديد من مذكرات وبروتوكولات تعاون مع جهات حكومية ومنظمات مدنية كويتية وعربية، وأسهمت الجمعية خلال الخمسين عاما بالعديد من الإنجازات على أكثر من مستوى، فعلى المستوى الإقليمي الخليجي قالت: «أسست الجمعية مع نخبة من جمعيات البيئة الخليجية الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية عام 2000، وتترأس ك المكتب التنفيذي للشبكة، والتي تنسق أعمال جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الأهلية المعنية بالعمل البيئي التطوعي في دول مجلس التعاون الخليجي».
وعلى مستوى الإنجازات الأممية، قالت: «كان للجمعية اليد المبادرة بالمطالبة بإقرار اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية، والذي يوافق ذكرى إطفاء آخر بئر نفطية كويتية مشتعلة جراء الاحتلال العراقي الغاشم، وقد تم ذلك بدعم من وزارة الخارجية الكويتية، وتم اعتماد قرار بالأمم المتحدة رقم (56/4) في عام 2001، على أن تتولى دولة الكويت مهام التعريف به سنويا وعالميا، وتقود الجمعية تلك المهمة محليا من خلال حملة التعريف في 6 نوفمبر، حيث تنظم فعالية سنويا يشارك فيها العديد من جهات حكومية ومنظمات مدنية وخبراء كويتيون وسفراء دول عربية شقيقة وأجنبية صديقة، ويتم اختيار موضوع واحد سنويا يتناوله الخبراء وممثلو الجهات والمنظمات».
وعلى الصعيد التعليمي، أوضحت د.العقاب الدور التربوي والتثقيفي للجمعية من خلال برنامج المدارس الخضراء، حيث قالت: «هو برنامج تربوي توعوي أطلقته الجمعية منذ 2010 لمدة 14 عاما متواصلة لطلاب وطالبات ومعلمي مدارس وزارة التربية والتعليم الخاص من خلال محاور علمية وتطبيقية يشملها البرنامج سنويا بمعدل أكثر من 100 مدرسة و3 آلاف طالب وطالبة يستفيدون من محاضراته وورشه وحلقاته النقاشية، علاوة على الأندية البيئية وتقوم الجمعية بدور كبير في تأصيل المفاهيم والسلوكيات البيئية الصحيحة لدى طلبة المدارس، فضلا عن ترسيخ مفاهيم العمل التطوعي لديهم، وتشارك الجمعية سنويا في تجهيز نحو 15 ناديا بيئيا بمدارس وزارة التربية والتعليم العام».
وأضافت د.وجدان العقاب: «من أهم الإنجازات على المستوى التشريعي أن الجمعية شاركت في التشريع ووضع وصياغة ومراجعة مواد قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه رقم 99 لسنة 2015، إضافة إلى العمل مع فرق العمل لوضع اللائحة التنفيذية للقانون بما يتناسب مع حماية الحالة والوضع البيئي في البلاد».
وعن أهم إنجازات العقد الأخير في مجال التوعوية البيئية، أشارت إلى «منهجية وآلية الجمعية في مجال الإعلام البيئي من خلال تأسيس سلسلة البرامج الوثائقية لرصد الحياة الفطرية في دولة الكويت التي أطلقتها الجمعية منذ عام 2015، وإنتاج مركز الإعلام والتوثيق البيئي لتسعة مواسم بمجموع لا يقل عن 250 حلقة تلفزيونية، وتغطي السلسلة كافة مكونات وعناصر الحياة الفطرية في الكويت، وتعكس جمالياتها مرفقة بالدعوة للحماية والمحافظة عليها، وتعرض ضمن الخطة البرامجية لتلفزيون الكويت في دورته الرمضانية سنويا، وتتم ترجمتها للغة الإنجليزية لعرضها على مختلف القنوات طوال العام، وقد حازت السلسلة العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية، وأخيرا تم اعتمادها كرافد علمي مساند للمنهج التربوي وموثوق في وزارة التربية تتم الاستفادة بها في إطار الخطة المنهجية للوزارة منذ عام 2020».
وفي السياق ذاته، ذكرت: «قامت الجمعية بتأسيس لجنة الإعلام البيئي في وزارة الإعلام حيث تقدمت الجمعية لوزارة الإعلام بمبادرة إنشاء لجنة رسمية تؤطر وتنظم وتعنى بشؤون الإعلام البيئي في الكويت».
وفي مجال نشر صحيح الثقافة والمعرفة البيئية عبر التطبيق والتدريب، لفتت د.العقاب إلى «قيام الجمعية بتأسيس مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي التخصصي سنة 2019 لتعزيز مهارات الموظفين وتطوير قدراتهم على مهارات بيئية ومعرفية في مختلف المجالات العلمية والادارية ما يساعدهم على تحقيق أداء متميز في أدوارهم، ويقدم المركز خدمات تدريب مخصصة للأفراد وللشركات والمؤسسات لتلبية احتياجاتهم في مجالات مثل التنمية المستدامة، وتطوير القيادة، وإدارة المشاريع، وغيرها، بهدف تعزيز فاعلية الأعمال وزيادة الإنتاجية. ويوفر المركز التدريب عبر الإنترنت والتعلم عن بعد، ما يسمح للمتدربين المشاركة من جميع دول العالم. ويهدف إلى السعي المستمر لتطوير البرامج التدريبية واعتماد أحدث الأساليب لإيصال مادة تدريبية متخصصة بالجمعية ومدربيها المعتمدين في مجالات البيئة المختلفة»، مشيرة في الإطار ذاته، إلى «ورش الخبراء وهي منصة تدريبية موثوقة يشارك بها خبراء كويتيون وعرب من أساتذة الجامعات الكويتية والعربية، يقدمون رؤاهم ومقترحاتهم تجاه قضايا بيئية معاصرة، ويتم تدريب طلاب جامعيين ومعلمين وموجهين والجمهور العام».
وبينت رئيس مجلس «حماية البيئة» أن الجمعية تشمل في خطتها البرامجية طوال 50 عاما العديد من الفرق واللجان التخصصية التي يقوم كل منها بعشرات الأنشطة السنوية بأيد تطوعية شابة، ومن تلك الفرق واللجان ما يلي: مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي المتخصص ولجنة حماية الحياة الفطرية وفريق رصد وحماية الطيور ومركز الإعلام والتوثيق البيئي وفريق التصوير والتوثيق الفوتوغرافي وإدارة البرامج والأنشطة البيئة ولجنة بيئة المحافظات ولجنة الإصدارات العلمية وفريق أصدقاء البيئة وفريق حماية السلاحف البحرية وفريق رصد الوضع البيئي ومتابعة الشكاوى وفريق الغوص ونادي الشباب البيئي ومكتبة الجمعية. واشارت د.العقاب الى أن ما سبق مجرد لمحة سريعة لمسيرة ممتدة لأكثر من 5 عقود، نتج عنها آلاف الأنشطة (سواء محليا أو خليجيا أو عربيا أو دوليا).

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