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لويس: الشراكة بين حكومة بريطانيا ومؤسسة ديفيد نوت في الكويت شاهدة على العلاقة القوية والمثمرة بين البلدين

3/30/2024 2:28:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أعلنت السفارة البريطانية في الكويت وجمعية الهلال الأحمر عن نيتهما المشتركة لدعم مؤسسة «ديفيد نوت»، وهي مؤسسة خيرية طبية بريطانية متخصصة في تدريب الأطباء العاملين في مناطق النزاع والكوارث الطبيعية، لجلب فريق من الجراحين الخبراء وأطباء تخدير من المملكة المتحدة لتقديم «تدريب جراحي متخصص في البيئات المعادية» للفرق الطبية الكويتية، والتي ستسافر بعد ذلك إلى غزة لتقديم المساعدة المطلوبة بشكل عاجل.
وقالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس «إن عقد أول شراكة بين حكومة المملكة المتحدة ومؤسسة ديفيد نوت في الكويت هو في حد ذاته شاهد على العلاقة القوية والمثمرة بين بلدينا». أضافت: «لا شك أن هذا المزيج من الخبرات البريطانية والكويتية سيدعم الاستجابة الطبية للمعاناة المروعة في غزة». وتابعت: «كما أنني ممتنة للمساعدة التي قدمها العديد من الأشخاص في الكويت الذين ساعدوني في جلب هذا الفريق من الخبراء من المملكة المتحدة، وأود أن أتقدم بشكر خاص لغسان أبو ستة، جراح الحروب المخضرم والرائد في المجال الإنساني، الذي كان أول من اقترح علي هذه الشراكة القيمة».
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة «ديفيد نوت» تيم لو، انه استجابة للتصعيد المدمر للعنف في الشرق الأوسط وحالة الطوارئ الإنسانية التي تتكشف في غزة، عقدت مؤسسة ديفيد نوت شراكة بالفعل مع PalMed لتقديم دورتين تدريبيتين في المملكة المتحدة في مجال الجراحة في البيئة المعادية (UK-HEST)، لتدريب العديد من الجراحين وأطباء التخدير الذين قاموا بدورهم منذ ذلك الحين بالتطوع في فلسطين.
وتابع: «طالما استمرت المعاناة في غزة، سنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم وتطوير مهارات الفرق الطبية التي تقدم المساعدة العاجلة على الأرض»، معتبرا أن «تقديم دورة UK-HEST ودورة التخدير الجديدة للأطباء الكويتيين الذين يعتزمون دخول فلسطين كمتطوعين إنسانيين تشكلان جزءا من التزامنا الثابت بمعالجة هذه الأزمة المستمرة».
بدوره، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير: «في ضوء التحديات التي تواجه غزة وشعبها، تفتخر جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالإعلان عن تعاونها مع مؤسسة ديفيد نوت لتعزيز قدرات الاستجابة الطبية الطارئة لمتطوعينا، في عالم محفوف بالصراع والمعاناة، خاصة في غزة».
وأضاف: «نحن ندرك الحاجة الملحة للمهنيين الطبيين المهرة ونعرب عن عميق امتناننا لأطبائنا الموقرين لتفانيهم والتزامهم الثابت بالخضوع لدورات تدريبية ذات مهارات عالية، ومثل هذه الدورة، لتمكينهم من تلبية احتياجات أولئك الذين يعانون ويلات الحرب».
وختم الساير كلامه قائلا: «كما نتقدم بجزيل الشكر والامتنان للجهات المانحة لنا، وزارة الخارجية والسفارة البريطانية لدعمهم اللامتناهي لتسهيل هذه الدورة التدريبية».

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