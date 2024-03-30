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مساجد الكويت أحيت ليلة 20 رمضان بأجواء إيمانية

3/30/2024 2:28:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
وسط أجواء إيمانية وروحانية، توافدت أعداد كبيرة من المصلين لأداء صلاة القيام في ليلة 20 رمضان بمختلف مساجد البلاد وفي مقدمتها المسجد الكبير و«بلال بن رباح» وغيرهما من المساجد والمراكز الرمضانية لإحياء الليالي المباركة.
وأعلن مدير مسجد الدولة الكبير علي شداد لـ «الأنباء» ان ما يزيد على 2300 مصل من الرجال والنساء أدوا صلاة القيام في ليلة 20 رمضان.
وأم المصلين القارئان عبدالرحمن الشويع ود.خالد العيناتي والذي دعا الله ان يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ويحقن دماء اخواننا في فلسطين.
مسجد بلال
وفي مسجد «بلال بن رباح»، الذي تلألأ بجمال قرائه وإقبال أعداد غفيرة من المصلين والعديد من الخدمات المتميزة، اتخذت اللجنة المنظمة كل الاستعدادات لاستيعاب المصلين من المواطنين والمقيمين في أجواء ايمانية جميلة وفق جدول لإمامة المصلين لمجموعة من اصحاب الأصوات الندية.
بدأت الصلاة بمسجد بلال في تمام الساعة الحادية عشرة ليلا، حيث امتلأ المسجد وعدد من قاعاته الملحقة، حيث يشمل 6 قاعات ومصلى للسيدات، ويتميز بتوافر مواقف سيارات كثيرة، وسيارات «غولف» لنقل المصلين من المواقف إلى المسجد والعكس وخاصة النساء والأطفال وكبار السن.
وتميزت تلك الليلة بانسيابية كبيرة في المرور، حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بتأمين المصلين وتنظيم المرور، فضلا عن تواجد قوة الإطفاء والطوارئ الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة.
مساجد الفروانية
وأعلن مدير إدارة مساجد الفروانية سعود المطيري أن الإدارة أتمت كل الاستعدادات لاستقبال جمهور المصلين لإحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان.
وأكد المطيري جاهزية المراكز الرمضانية من حيث أعمال الصيانة والنظافة وتوفير مجموعه من القراء المتميزين لإحياء الليالي المباركة بمراكزها الرمضانية ـ الغانم والخرافي والزبن ـ مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدا في تهيئة بيوت الله وتوفير سبل الراحة للمصلين.

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