مساجد الكويت أحيت ليلة 20 رمضان بأجواء إيمانية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
وسط أجواء إيمانية وروحانية، توافدت أعداد كبيرة من المصلين لأداء صلاة القيام في ليلة 20 رمضان بمختلف مساجد البلاد وفي مقدمتها المسجد الكبير و«بلال بن رباح» وغيرهما من المساجد والمراكز الرمضانية لإحياء الليالي المباركة.
وأعلن مدير مسجد الدولة الكبير علي شداد لـ «الأنباء» ان ما يزيد على 2300 مصل من الرجال والنساء أدوا صلاة القيام في ليلة 20 رمضان.
وأم المصلين القارئان عبدالرحمن الشويع ود.خالد العيناتي والذي دعا الله ان يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ويحقن دماء اخواننا في فلسطين.
مسجد بلال
وفي مسجد «بلال بن رباح»، الذي تلألأ بجمال قرائه وإقبال أعداد غفيرة من المصلين والعديد من الخدمات المتميزة، اتخذت اللجنة المنظمة كل الاستعدادات لاستيعاب المصلين من المواطنين والمقيمين في أجواء ايمانية جميلة وفق جدول لإمامة المصلين لمجموعة من اصحاب الأصوات الندية.
بدأت الصلاة بمسجد بلال في تمام الساعة الحادية عشرة ليلا، حيث امتلأ المسجد وعدد من قاعاته الملحقة، حيث يشمل 6 قاعات ومصلى للسيدات، ويتميز بتوافر مواقف سيارات كثيرة، وسيارات «غولف» لنقل المصلين من المواقف إلى المسجد والعكس وخاصة النساء والأطفال وكبار السن.
وتميزت تلك الليلة بانسيابية كبيرة في المرور، حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بتأمين المصلين وتنظيم المرور، فضلا عن تواجد قوة الإطفاء والطوارئ الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة.
مساجد الفروانية
وأعلن مدير إدارة مساجد الفروانية سعود المطيري أن الإدارة أتمت كل الاستعدادات لاستقبال جمهور المصلين لإحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان.
وأكد المطيري جاهزية المراكز الرمضانية من حيث أعمال الصيانة والنظافة وتوفير مجموعه من القراء المتميزين لإحياء الليالي المباركة بمراكزها الرمضانية ـ الغانم والخرافي والزبن ـ مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدا في تهيئة بيوت الله وتوفير سبل الراحة للمصلين.
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