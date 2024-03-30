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سفير أذربيجان: الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين البلدين ستعقد بالكويت قبل نهاية العام الحالي

3/30/2024 2:28:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أشاد سفير أذربيجان لدى البلاد إميل كريموف بالعلاقات الكويتية ـ الأذرية التي وصفها بالمتميزة والوثيقة، مشيرا إلى ان عدد السياح الكويتيين الذين زاروا بلاده بلغ 30 ألف سائح العام الماضي. جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش مأدبة الإفطار التي أقامها على شرف عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية بفندق كراون بلازا. وأضاف كريموف: نعمل مع الكويت لتعزير التعاون في جميع المجالات، مشيرا إلى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، حيث بلغ 650 ألف دولار العام الماضي، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود منتجات غدائية أذرية في الأسواق الكويتية، موضحا أن السفارة لديها طموح لرفع عدد السياح إلى 100 الف سنويا وذلك من خلال الترويج للسياحة في أذربيحان. وكشف عن انعقاد الدورة الثالثة من اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين في الكويت قبل نهاية هذا العام، مؤكدا ان اللجنة تعد الإطار العام لبحث سبل التعاون بين الجانبين في جميع المجالات، ومشيرا إلى رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الكويتية وخبراتها في نزع الألغام.

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