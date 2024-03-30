سفير أذربيجان: الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين البلدين ستعقد بالكويت قبل نهاية العام الحالي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
أشاد سفير أذربيجان لدى البلاد إميل كريموف بالعلاقات الكويتية ـ الأذرية التي وصفها بالمتميزة والوثيقة، مشيرا إلى ان عدد السياح الكويتيين الذين زاروا بلاده بلغ 30 ألف سائح العام الماضي. جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش مأدبة الإفطار التي أقامها على شرف عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية بفندق كراون بلازا. وأضاف كريموف: نعمل مع الكويت لتعزير التعاون في جميع المجالات، مشيرا إلى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، حيث بلغ 650 ألف دولار العام الماضي، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود منتجات غدائية أذرية في الأسواق الكويتية، موضحا أن السفارة لديها طموح لرفع عدد السياح إلى 100 الف سنويا وذلك من خلال الترويج للسياحة في أذربيحان. وكشف عن انعقاد الدورة الثالثة من اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين في الكويت قبل نهاية هذا العام، مؤكدا ان اللجنة تعد الإطار العام لبحث سبل التعاون بين الجانبين في جميع المجالات، ومشيرا إلى رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الكويتية وخبراتها في نزع الألغام.
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