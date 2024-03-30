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ديوان العمران استقبل المهنئين بالشهر الفضيل

3/30/2024 2:28:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الدشيش
جرياً على عادتهم السنوية، استقبل أبناء أسرة العمران المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في ديوان العمران بمنطقة الروضة. ورحب آل العمران بالضيوف من النواب السابقين والشخصيات العامة والمواطنين والمقيمين، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بالمناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيده على الكويت، قيادة وحكومة وشعبا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، مؤكدين ما جبل عليه أبناء الكويت من مودة وتلاحم وتواصل فيما بينهم في جميع المناسبات.

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