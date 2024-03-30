ديوان العمران استقبل المهنئين بالشهر الفضيل

ديوان العمران استقبل المهنئين بالشهر الفضيل
التاريخ
3/30/2024 2:28:11 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد الدشيش
جرياً على عادتهم السنوية، استقبل أبناء أسرة العمران المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في ديوان العمران بمنطقة الروضة. ورحب آل العمران بالضيوف من النواب السابقين والشخصيات العامة والمواطنين والمقيمين، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بالمناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيده على الكويت، قيادة وحكومة وشعبا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، مؤكدين ما جبل عليه أبناء الكويت من مودة وتلاحم وتواصل فيما بينهم في جميع المناسبات.
MENAFN30032024000130011022ID1108039431
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.