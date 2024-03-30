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السفارة السورية أقامت غبقتها الرمضانية

3/30/2024 2:28:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يوسف غانم
أقامت سفارة الجمهورية العربية السورية لدى الكويت غبقتها الرمضانية السنوية بحضور جمع من أبناء الجالية والمواطنين الكويتيين والسفراء والديبلوماسيين المعتمدين لدى دولة الكويت الشقيقة.
في البداية، رحب القائم بالأعمال في السفارة المستشار تميم مدني بالحضور، داعيا الله تعالى أن يتقبل أعمالهم وصيامهم في هذا الشهر الفضيل، وأن يستمر التواصل في مثل هذه المناسبات لما فيها من توطيد لعلاقات المودة والاحترام، وأن ينعم المولى عز وجل على سورية قيادة وشعبا بالخير والسلام، وكذلك على دولة الكويت الشقيقة وقيادتها وشعبها، مشيرا إلى أن أبناء الجالية السورية في الكويت يشعرون كأنهم في بلدهم الثاني، داعيا إياهم لأن يكونوا دوما مثالا في الالتزام بقوانين البلاد والمساهمة في نهضتها مع الأشقاء الكويتيين في جميع مجالات عملهم.
هذا، وتبادل الحضور أطيب الأمنيات والتهاني بهذه الأيام المباركة، متوجهين بالشكر إلى القائم بالأعمال وجميع العاملين في السفارة السورية على ما يبذلونه من جهود في سبيل خدمة أبناء الجالية وتيسير معاملاتهم وإجراءاتهم في جميع المجالات من جهة والتعاون مع السلطات في دولة الكويت الشقيقة لتوطيد العلاقات الثنائية وخدمة المواطنين في كلا البلدين.

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