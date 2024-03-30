السفارة السورية أقامت غبقتها الرمضانية

(MENAFN
- Al-Anbaa) يوسف غانم
أقامت سفارة الجمهورية العربية السورية لدى الكويت غبقتها الرمضانية السنوية بحضور جمع من أبناء الجالية والمواطنين الكويتيين والسفراء والديبلوماسيين المعتمدين لدى دولة الكويت الشقيقة.
في البداية، رحب القائم بالأعمال في السفارة المستشار تميم مدني بالحضور، داعيا الله تعالى أن يتقبل أعمالهم وصيامهم في هذا الشهر الفضيل، وأن يستمر التواصل في مثل هذه المناسبات لما فيها من توطيد لعلاقات المودة والاحترام، وأن ينعم المولى عز وجل على سورية قيادة وشعبا بالخير والسلام، وكذلك على دولة الكويت الشقيقة وقيادتها وشعبها، مشيرا إلى أن أبناء الجالية السورية في الكويت يشعرون كأنهم في بلدهم الثاني، داعيا إياهم لأن يكونوا دوما مثالا في الالتزام بقوانين البلاد والمساهمة في نهضتها مع الأشقاء الكويتيين في جميع مجالات عملهم.
هذا، وتبادل الحضور أطيب الأمنيات والتهاني بهذه الأيام المباركة، متوجهين بالشكر إلى القائم بالأعمال وجميع العاملين في السفارة السورية على ما يبذلونه من جهود في سبيل خدمة أبناء الجالية وتيسير معاملاتهم وإجراءاتهم في جميع المجالات من جهة والتعاون مع السلطات في دولة الكويت الشقيقة لتوطيد العلاقات الثنائية وخدمة المواطنين في كلا البلدين.
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