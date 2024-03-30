((الصفا)) تختتم رعايتها لأضخم مسابقة قرآنية بأفريقيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت جمعية الصفا الإنسانية اختتام رعايتها الإنسانية لمسابقة أفريقيا الكبرى للقرآن الكريم التي تنظمها مؤسسة الحكمة الخيرية والتي تعد أضخم تجمع لمسابقة قرآنية في العالم، حيث شهدت المسابقة إقبالا جماهيريا، وكان الضيف الرسمي لهذا العام رئيس زنجبار د.حسين علي موني، حيث ألقى كلمة رسمية أمام الجماهير تحدث فيها عن سروره لما رآه من جهود قرآنية كبيره، وتشرفه برعايته الكريمة للحدث والمؤسسة المنظمة له. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع: تشرفت برعاية وحضور مسابقة أفريقيا الكبرى للقرآن الكريم - أضخم تجمع لمسابقة قرآنية في العالم، حيث حضر ملعب المسابقة أكثر من 100 ألف شخص في النسخة الرابعة والعشرين بمشاركة إحدى وعشرين دولة مختلفة خاضت غمار المنافسة.
وأضاف الشايع: أنتهز هذه الفرصة لأشيد بهذه الجهود وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا الإنجاز العظيم الذي نعتبره مفخرة للعمل القرآني على الصعيد العالمي، وأوجه رسالتي إلى المحفظين والدعاة، ونوصيهم بالقول والعمل وتعاهد القرآن وحسن صحبته والإحسان إلى طلبتهم وتعليمهم الآداب القرآنية ليتخلقوا بالقيم القرآنية والآداب الرفيعة، كما أهنئ أبنائي الحفظة على هذا التميز في حفظ كتاب الله الكريم، وأبارك لهم هذا الاصطفاء الرباني وهذه النعمة العظيمة فليفرحوا بهذا الفضل الكبير، فالقرآن نعمة الله العظيمة، الذي به يحق الفرح، وبه يحق السرور، فالله عز وجل يقول: (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون).
وفي الختام، قام رئيس زنجبار بتسليم رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا محمد الشايع درعا تذكارية بمناسبة حضوره ودعمه للمسابقة، كما توجه الشايع بالشكر له لرعايته للمسابقة القرآنية، مثنيا على جهود مؤسسة الحكمة الخيرية في تنظيمها للمسابقة الفريدة، داعيا إلى دعم هذه الجهود الرامية لتخريج أجيال تتحلى بالأخلاق والقيم القرآنية.
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