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تقديم الاستشارات للمساهمة في إعداد إستراتيجية محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحديد الجدوى المالية والبيئية

3/30/2024 2:28:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. ونص المرسوم على الآتي:
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والموقعة في مدينة هانغتشو (جمهورية الصين الشعبية) في 22 سبتمبر 2023م، الموافق 7 ربيع الأول 1445هـ، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء ابلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وجاء في مذكرة التفاهم ما يلي: أن وزارة الأشغال بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية يشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفان».
وإدراكا للمصالح المشتركة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة للطرفين، ورغبة في تعزيز التعاون بين الطرفين بمجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، واعتبار أن التعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ضروري لتلبية احتياجات المياه المعالجة في دولة الكويت والحفاظ على البيئة،
وبهدف تعزيز العلاقات الثنائية من خلال توثيق اطر التعاون بين الطرفين، تم التوصل إلى التفاهم التالي:
المادة 1 ـ أهداف التعاون
يهدف الطرفان الى تعزيز التنمية المستدامة لتوفير المياه المعالجة ليتم اعادة استخدامها من قبل القطاعات الاقتصادية، على سبيل المثال الزراعية والصناعية وتصريفها بصورة آمنة في البيئة من خلال تصميم وتخطيط وبناء وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي المطلاع وكبد الشمالية.
المادة 2 ـ مبادئ التعاون
اتفق الطرفان على دعم الشركات من كلا البلدين لتنفيذ تعاون ذي منفعة متبادلة للجانبين قائم على اساس المساواة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بكل منهما.
المادة 3 ـ مجالات التعاون
قد تشمل مجالات التعاون التي وافق عليها الطرفان على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1 ـ تقديم الاستشارات للمساهمة في اعداد استراتيجية محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحديد الجدوى المالية والبيئية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
2 ـ تسهيل عمليات تمويل واستثمار وتطوير وبناء وادارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
3 ـ تشجيع مشاركة المستثمرين لتطوير مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
4 ـ تسهيل تبادل البيانات الاساسية والخبرات والدراسات والاستشارات لتطوير وتصميم وانشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
5 ـ تبادل احدث القوانين واللوائح والسياسات والممارسات والتقنيات والخبرات ذات الصلة بتطوير وانشاء وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
6 ـ تسهيل نقل المعرفة والمهارات وتحفيز مشاركة العمالة الوطنية من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وزيارات لتعزيز تنمية الاقتصاد المحلي.
7 ـ تباحث في سبل التعاون بين الطرفين في المجالات الاخرى للبنية البيئية التحتية.
المادة 4 ـ أشكال التعاون
يمكن ان تشمل اشكال التعاون التي يتفق عليها الطرفان ما يلي:
1 ـ تشكيل فرق عمل مشتركة او فرق خبراء فنيين مشتركة.
2 ـ تنظيم الزيارات المتبادلة ومشاركة المعلومات الفنية.
المادة 5 ـ التنفيذ
الجهات المنفذة وجهات الاتصال للطرفين تكون كالتالي:
1 ـ الجهات المنفذة هي: عن الجانب الكويتي وزارة الأشغال العامة، وعن الجانب الصيني اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
2 ـ جهات الاتصال هي: عن الجانب الكويتي قطاع شؤون الهندسة الصحية، وعن الجانب الصيني قطاع حفظ الموارد وحماية البيئة.
المادة 6 ـ حق الملكية الفكرية والسرية
1 ـ يلتزم الطرفان بقوانين وانظمة بلديهما بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي انضم اليها كلا الطرفين خلال تنفيذ مذكرة التفاهم هذه او الاتفاقيات الاخرى التي يتوصل اليها الطرفان وفقا لمذكرة التفاهم هذه.
2 ـ يلتزم الطرفان بعدم نشر او توزيع اي مستندات او معلومات او بيانات سرية مقدمة من احد الطرفين او مستمدة من تنفذ مذكرة التفاهم هذه الى طرف ثالث من دون موافقة الطرف الآخر.
المادة 7 ـ الحقوق والالتزامات وتسوية المنازعات
1 ـ ان مذكرة التفاهم هذه ليست معاهدة دولية، ولن تنشئ اي حقوق او التزامات دولية مشروعة باستثناء تلك المتعلقة بالسرية المنصوص عليها في المادة 6.
2 ـ ستتم تسوية أي نزاعات تنشأ بين الطرفين اثناء تنفيذ مذكرة التفاهم هذه من خلال المشاورات الودية.
المادة 8 ـ دخول حيز النفاذ والصلاحية والتعديلات والإنهاء
1 ـ يقوم الطرفان بإبلاغ بعضهم البعض كتابيا، من خلال القنوات الديبلوماسية، باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ، وستصبح مذكرة التفاهم سارية من تاريخ استلام الإشعار الثاني، كما ستبقى مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة 5 سنوات.
2 ـ إذا لم يتلق احد الطرفين إشعارا كتابيا من الطرف الآخر من خلال القنوات الديبلوماسية بنيته انهاء مذكرة التفاهم هذه قبل 6 اشهر من تاريخ انتهاء مدة سريان مذكرة التفاهم فسيتم تجديد صلاحية مذكرة التفاهم تلقائيا لفترة متتالية.
3 ـ يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه في اي وقت بموافقة كتابية متبادلة من قبل الطرفين من خلال القنوات الديبلوماسية، وتصبح التعديلات سارية المفعول وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 من هذه المادة.
4 ـ يقوم احد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابة من خلال القنوات الديبلوماسية بنيته انهاء مذكرة التفاهم، وستصبح مذكرة التفاهم هذه غير صالحة بعد 6 اشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر الإشعار، ولن يؤثر انهاء مذكرة التفاهم هذه على تنفيذ الالتزامات السرية المنصوص عليها في المادة 6 من مذكرة التفاهم.
منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات
كما صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين بلدية الكويت بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، جاء فيها:
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين بلدية الكويت بدولة الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات الموقعة في 22 سبتمبر 2023م الموافق 7 ربيع الأول 1445هـ في مدينة هانغزو بجمهورية الصين الشعبية، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه الى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وجاء في مذكرة التفاهم ما يلي:
ان بلدية الكويت بدولة الكويت (الجانب الكويتي) واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية (الجانب الصيني)، ويشار اليهما فيما بعد بـ «الطرفان» يؤكدان من جديد التزامهما القوي بتعزيز التنفيذ الفعال لبرامج التنمية المستدامة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، والقرارات التي اتخذتها مؤتمرات الأطراف، وتسليما بأن المشاكل المتعلقة بالموارد والبيئة هي مسائل ملحة وتحديات خطرية تواجد جميع الدول، وإدراكا للمصالح المشتركة ومتطلبات التنمية للطرفين لتعزيز التعاون في مجال منظمة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، وإذ يؤخذ في الاعتبار التعاون في مجال منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات مما سيعزز الرفاهية البيئية والتنمية والاقتصادي لكلا البلدين، والعمل معا نحو تعزيز الحياة في المجتمع للإنسان والطبيعة، وبهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الطرفين، فقد تم التوصل إلى التفاهم التالي:
المادة 1 ـ أهداف التعاون
يهدف الطرفان الى تعزيز التنمية المستدامة لتعزيز ادارة النفايات وكفاءة الموارد بشكل كبير، من خلال التعاون العملي في مجال منظومة ادارة النفايات مثل ادارة النفايات البلدية الصلبة والإنشائية من خلال التوافق مع افضل الممارسات عبر مختلف القطاعات.
المادة 2 ـ مبادئ التعاون
اتفق الطرفان على دعم الشركات من كلا البلدين لتنفيذ تعاون متبادل المنعفة ومربح للجانبين ومتوافق مع متطلبات السوق على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة ووفقا للقوانين واللوائح الخاصة بكل منهما.
المادة 3 ـ مجالات التعاون
قد تشمل مجالات التعاون التي وافق عليها الطرفان ما يلي:
1 ـ إجراء الاستشارات لتصميم إستراتيجية منظومة ادارة النفايات، مثل ادارة النفايات البلدية الصلبة والإنشائية ومناطق اعادة التدوير ومرافق معالجة النفايات وتحديد الجدوى المالية والاقتصادية، وتشمل مجالات الاستشارات البنية التحتية لمنظومة ادارة النفايات واللوجستيات وتخصيص الأراضي.
2 ـ دعم عمليات تمويل واستثمار وتطوير وبناء وتشغيل مناطق اعادة تدوير النفايات ومرافق معالجة النفايات.
3 ـ تشجيع مشاركة المستثمرين في المشاريع والتعاون في مجال تمكين القطاع الخاص وإشراكه في توسيع البنية التحتية لإعادة التدوير ومرافق معالجة النفايات.
4 ـ تسهيل تبادل البيانات والخبرات والدراسات الاستشارية الخاصة بمجال ادارة النفايات البلدية الصلبة والإنشائية لتطوير وتصميم وانشاء مناطق إعادة التدوير ومرافق معالجة النفايات.
5 ـ توفير احدث القوانين واللوائح والسياسات والممارسات والتقنيات والخبرات ذات الصلة بتطوير وإنشاء وتشغيل مناطق اعادة التدوير ومرافق معالجة النفايات.
6 ـ التعاون في المبادرات التعليمية لرفع الوعي والتوعية المجتمعية وتشجيع وتعزيز عقلية الاقتصاد الدائري ومفهوم الاستدامة البيئية.
7 ـ تسهيل نقل المعرفة والمهارات وتحفيز مشاركة العمالة الوطنية من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وورش عمل والحلقات الدراسية وزيارات ميدانية لتعزيز تنمية الاقتصاد المحلي.
8 ـ تبادل المعلومات في مشاريع النفايات وفق مبدأ صفر نفايات والحياد الصفري الخالي من الانبعاثات ومفهوم النفايات الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
9 ـ المجالات الأخرى التي وافق عليها الطرفان.
المادة 4 ـ أشكال التعاون
يمكن أن تشمل أشكال التعاون التي يتفق عليها الطرفان ما يلي:
أ ـ تشكيل مجموعة عمل مشتركة أو مجموعة خبراء تقنيين مشتركة.
ب ـ تنظيم الزيارات المتبادلة وتبادل المعلومات الفنية.
المادة 5 ـ التنفيذ
1 ـ الجهات المنفذة لمذكرة التفاهم هذه الخاصة بالطرفين هي:
٭ عن الجانب الكويتي: بلدية الكويت.
٭ عن الجانب الصيني: اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح.
2 ـ جهات الاتصال بالجهات المنفذة للطرفين هي:
٭ للجانب الكويتي ـ قطاع تطوير المشروعات ـ قطاع الشؤون البيئية (بلدية الكويت).
٭ عن الجانب الصيني ـ قطاع حفظ الموارد وحماية البيئة.
3 ـ للطرفين دعوة الوزارات والمؤسسات المعنية من كلا البلدين للمشاركة في الأنشطة ذات الصلة.
المادة 6 ـ حق الملكية الفكرية والسرية
يلتزم الطرفان بقوانين وأنظمة بلديهما بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي انضم اليها كلا الطرفين في عملية تنفيذ مذكرة التفاهم هذه أو الاتفاقيات الأخرى التي توصل إليها الطرفان وفقا لمذكرة التفاهم هذه.

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