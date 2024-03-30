النظام الآلي يمنع ازدواجية عضوية المساهمين بالتعاونيات

MENAFN - Al-Anbaa) بشرى شعبانكشف مصدر بوزارة الشؤون لـ «الأنباء»، انه بعد اعتماد البرامج الإلكترونية والآلية بالكامل في قطاع التعاون، لاسيما فيما يتعلق بشؤون العضوية والمساهمين، استطاعت الوزارة القضاء نهائيا على مسألة ازدواجية العضوية في الجمعيات، مؤكدا أن الازدواجية أصبحت «صفرا».

وأشار المصدر إلى أن عدد المساهمين وصل إلى ما يزيد على نصف مليون مساهم موزعين على 77 جمعية تعاونية واتحادين (اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، اتحاد الجمعيات الإنتاجية الزراعية).

وقال المصدر ان ذلك جاء نتيجة ربط الجمعيات التعاونية مع قطاع التعاون الذي يهدف إلى معالجة ازدواجية البيانات الواردة من الجمعيات التي كانت تحدث بالماضي قبل الاعتماد الكلي للنظام الآلي والخاص ببيانات المساهمين بكل جمعية على حدة من خلال الحاسب الآلي.

وأوضح المصدر أن لكل مواطن كويتي الحق في المساهمة بالجمعيات التعاونية التابعة لمنطقة سكنه وفقا للشروط المحددة بقانون العمل التعاوني.

وأوضح أن النظام الآلي الجديد يرفض تسجيل أي مساهم مسجل في جمعية أخرى وعلى عنوان سابق، بل يجب تقديم كتاب بتغيير العنوان وإلغاء مساهمته في الجمعية السابقة وإزالة اسمه من اللوائح من قبل الإدارة المختصة ليستطيع المساهمة في الجمعية التابعة لسكنه الجديد.