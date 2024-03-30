النظام الآلي يمنع ازدواجية عضوية المساهمين بالتعاونيات

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مصدر بوزارة الشؤون لـ «الأنباء»، انه بعد اعتماد البرامج الإلكترونية والآلية بالكامل في قطاع التعاون، لاسيما فيما يتعلق بشؤون العضوية والمساهمين، استطاعت الوزارة القضاء نهائيا على مسألة ازدواجية العضوية في الجمعيات، مؤكدا أن الازدواجية أصبحت «صفرا».
وأشار المصدر إلى أن عدد المساهمين وصل إلى ما يزيد على نصف مليون مساهم موزعين على 77 جمعية تعاونية واتحادين (اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، اتحاد الجمعيات الإنتاجية الزراعية).
وقال المصدر ان ذلك جاء نتيجة ربط الجمعيات التعاونية مع قطاع التعاون الذي يهدف إلى معالجة ازدواجية البيانات الواردة من الجمعيات التي كانت تحدث بالماضي قبل الاعتماد الكلي للنظام الآلي والخاص ببيانات المساهمين بكل جمعية على حدة من خلال الحاسب الآلي.
وأوضح المصدر أن لكل مواطن كويتي الحق في المساهمة بالجمعيات التعاونية التابعة لمنطقة سكنه وفقا للشروط المحددة بقانون العمل التعاوني.
وأوضح أن النظام الآلي الجديد يرفض تسجيل أي مساهم مسجل في جمعية أخرى وعلى عنوان سابق، بل يجب تقديم كتاب بتغيير العنوان وإلغاء مساهمته في الجمعية السابقة وإزالة اسمه من اللوائح من قبل الإدارة المختصة ليستطيع المساهمة في الجمعية التابعة لسكنه الجديد.
MENAFN30032024000130011022ID1108039427
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.