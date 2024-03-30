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الانتهاء من مباني((جنوب عبدالله المبارك)) أبريل 2025

3/30/2024 2:28:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت مصادر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أن مشروع إنشاء وإنجاز المباني العامة بالقطع 1، 4، 5، 6 في مشروع «جنوب عبدالله المبارك» يشهد تقدما في الأعمال على البرنامج الزمني بمقدار 10.9% حتى نهاية فبراير الماضي.

وأفادت المصادر بأن نسبة الإنجاز الفعلية في المشروع بلغت 42.6%، حيث من المقرر الانتهاء من الأعمال في 16 أبريل 2025.
وأشارت إلى أن نسبة الإنجاز في أعمال مباني المدارس فاقت الـ 40%، حيث انتهى مقاول الأعمال من تنفيذ الأساسات في المشروع بنسبة 100%.
وأفادت بأن نسبة إنجاز الهيكل الخرساني للمباني تجاوزت 97.5%، فيما تشهد أعمال تشطيبات الحوائط النسبة التعاقدية علاوة على أعمال الصحي والأسطح والتكسيات الخارجية وأعمال الموقع والمساحات.

وفيما يتعلق بعقد إنشاء وإنجاز المباني العامة في القطعتين 2، 3 بمشروع جنوب عبدالله المبارك، لفتت المؤسسة إلى أن الأعمال تشهد تقدما على البرنامج الزمني بمقدار 4.25% حتى نهاية الشهر الماضي، حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية الفعلية 36.1%.

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