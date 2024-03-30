الانتهاء من مباني((جنوب عبدالله المبارك)) أبريل 2025

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت مصادر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أن مشروع إنشاء وإنجاز المباني العامة بالقطع 1، 4، 5، 6 في مشروع «جنوب عبدالله المبارك» يشهد تقدما في الأعمال على البرنامج الزمني بمقدار 10.9% حتى نهاية فبراير الماضي.
وأفادت المصادر بأن نسبة الإنجاز الفعلية في المشروع بلغت 42.6%، حيث من المقرر الانتهاء من الأعمال في 16 أبريل 2025.
وأشارت إلى أن نسبة الإنجاز في أعمال مباني المدارس فاقت الـ 40%، حيث انتهى مقاول الأعمال من تنفيذ الأساسات في المشروع بنسبة 100%.
وأفادت بأن نسبة إنجاز الهيكل الخرساني للمباني تجاوزت 97.5%، فيما تشهد أعمال تشطيبات الحوائط النسبة التعاقدية علاوة على أعمال الصحي والأسطح والتكسيات الخارجية وأعمال الموقع والمساحات.
وفيما يتعلق بعقد إنشاء وإنجاز المباني العامة في القطعتين 2، 3 بمشروع جنوب عبدالله المبارك، لفتت المؤسسة إلى أن الأعمال تشهد تقدما على البرنامج الزمني بمقدار 4.25% حتى نهاية الشهر الماضي، حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية الفعلية 36.1%.
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