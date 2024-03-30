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الراغبون في تمديد عطلة ((الفطر)) عليهم تقديم طلب حتى لا تُحسب انقطاعاً عن العمل

3/30/2024 2:28:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
أكدت مصادر لـ «الأنباء»، أن ربط بصمة موظفي الجهات الحكومية بالنظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية لن يخفّض المكافآت الممتازة.
وأوضحت أن جميع الجهات الحكومية اعتمدت نظام تقييم الموظفين الموجود في النظم المتكاملة، لذلك يجب أن تكون بنود تقييم موظفي كل جهة حكومية مربوطة بهذه النظم، وهذا يتطلب ربط البصمة حتى لا يحدث أي خلل يؤثر على تقييم الموظف بشفافية تامة.
وعن إيجابيات الربط، أجابت: لا يمكن التعديل على البصمة إلا عن طريق «الديوان»، وتاليا لن يحدث أي ضرر على موظفي الجهات الحكومية باستثناء العدد غير الملتزم.
وأضافت أن «الديوان» أنجز النسبة الأكبر من ربط بصمة الجهات الحكومية بالنظم المتكاملة، وأنه خلال مدة أقصاها هذا العام سيتم ربط الجهات والمؤسسات والوزارات المتبقية.
إلى ذلك، نصحت المصادر الموظفين الراغبين في تمديد عطلة عيد الفطر السعيد بتقديم طلب إجازة رسمي من الآن حيث لا يجوز تقديمه أثناء أو بعد العطلة. واستطردت بالقول: إنه إذا تغيب الموظف قبل أو بعد عطلة عيد الفطر فستحسب المدة كلها انقطاعا عن العمل بما فيها عطلة عيد الفطر الرسمية، ويتم الخصم من الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة.

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