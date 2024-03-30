الراغبون في تمديد عطلة ((الفطر)) عليهم تقديم طلب حتى لا تُحسب انقطاعاً عن العمل

(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
أكدت مصادر لـ «الأنباء»، أن ربط بصمة موظفي الجهات الحكومية بالنظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية لن يخفّض المكافآت الممتازة.
وأوضحت أن جميع الجهات الحكومية اعتمدت نظام تقييم الموظفين الموجود في النظم المتكاملة، لذلك يجب أن تكون بنود تقييم موظفي كل جهة حكومية مربوطة بهذه النظم، وهذا يتطلب ربط البصمة حتى لا يحدث أي خلل يؤثر على تقييم الموظف بشفافية تامة.
وعن إيجابيات الربط، أجابت: لا يمكن التعديل على البصمة إلا عن طريق «الديوان»، وتاليا لن يحدث أي ضرر على موظفي الجهات الحكومية باستثناء العدد غير الملتزم.
وأضافت أن «الديوان» أنجز النسبة الأكبر من ربط بصمة الجهات الحكومية بالنظم المتكاملة، وأنه خلال مدة أقصاها هذا العام سيتم ربط الجهات والمؤسسات والوزارات المتبقية.
إلى ذلك، نصحت المصادر الموظفين الراغبين في تمديد عطلة عيد الفطر السعيد بتقديم طلب إجازة رسمي من الآن حيث لا يجوز تقديمه أثناء أو بعد العطلة. واستطردت بالقول: إنه إذا تغيب الموظف قبل أو بعد عطلة عيد الفطر فستحسب المدة كلها انقطاعا عن العمل بما فيها عطلة عيد الفطر الرسمية، ويتم الخصم من الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة.
MENAFN30032024000130011022ID1108039425
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.