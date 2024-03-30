الخطيب: تلقّينا صفعة.. ودفاع الفحيحيل سيئ!

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي
أكد مدرب الفحيحيل فراس الخطيب، أن فريقه تلقى هزيمة مستحقة وقاسية من نظيره القادسية 2-5 في المواجهة التي جمعتهما أمس الأول في افتتاح منافسات الجولة الثانية لمجموعة البطولة لدوري زين للدرجة الممتازة، موضحا: «تلقينا صفعة، وهذا الأمر يتطلب منا عملا سريعا لمعالجة التنظيم الدفاعي السيء الذي ظهر بشكل واضح أمام الأصفر».
وأشار الخطيب في تصريحاته، إلى أن «الأشاوس» قدم مستويات متميزة في 12 مباراة بالدوري الممتاز، وبرتم مرتفع، ومضيفا: «أمام القادسية لم يكن الفريق في يومه. تخلفنا بهدفين، وتمكنا من تقليص الفارق، لكن لم نسجل هدف التعادل من فرصتين حقيقيتين، وهو ما كان من شأنه أخذ المباراة لمصلحتنا بشكل كبير، لكن هذه كرة القدم، وأتحمل والجهاز الفني الخسارة القاسية، ولا أرمي بالمسؤولية على اللاعبين الذين دائما ما يقدمون مستويات عالية في مختلف الظروف، وعليه ينتظرنا عمل كبير خلال الأيام القليلة المقبلة تحضيرا لمواجهة النصر 3 أبريل المقبل».
من جهته، طمأن لاعب وسط القادسية عبدالعزيز وادي، الذي شارك كظهير أيسر أمام الفحيحيل، جماهير الفريق، بأن إصابته عبارة عن كدمة بسيطة لن تمنعه من المشاركة في مواجهة «الديربي» أمام العربي في الجولة الثالثة، مضيفا أن «الأصفر» طوى صفحة الانتصار ويركز حاليا على مواجهة «الأخضر» في الجولة المقبلة.
من جانبه، قال مدافع القادسية خالد إبراهيم ان الفريق دخل برغبة الفوز وطبق ما أراده المدرب د.محمد المشعان، مشيرا إلى أن المنافس صعب منذ بداية الموسم لكننا سجلنا في مرماه 5 أهداف.
وأضاف: «كل مباراة ندخلها بمنزلة نهائي نسعى من خلالها إلى تحقيق الـ 3 نقاط، والمواجهة المقبلة أمام العربي الجميع ينتظرها»، مبينا أن التوقف لا يؤثر على اللاعبين.
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