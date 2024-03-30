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الخطيب: تلقّينا صفعة.. ودفاع الفحيحيل سيئ!

3/30/2024 2:27:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي
أكد مدرب الفحيحيل فراس الخطيب، أن فريقه تلقى هزيمة مستحقة وقاسية من نظيره القادسية 2-5 في المواجهة التي جمعتهما أمس الأول في افتتاح منافسات الجولة الثانية لمجموعة البطولة لدوري زين للدرجة الممتازة، موضحا: «تلقينا صفعة، وهذا الأمر يتطلب منا عملا سريعا لمعالجة التنظيم الدفاعي السيء الذي ظهر بشكل واضح أمام الأصفر».
وأشار الخطيب في تصريحاته، إلى أن «الأشاوس» قدم مستويات متميزة في 12 مباراة بالدوري الممتاز، وبرتم مرتفع، ومضيفا: «أمام القادسية لم يكن الفريق في يومه. تخلفنا بهدفين، وتمكنا من تقليص الفارق، لكن لم نسجل هدف التعادل من فرصتين حقيقيتين، وهو ما كان من شأنه أخذ المباراة لمصلحتنا بشكل كبير، لكن هذه كرة القدم، وأتحمل والجهاز الفني الخسارة القاسية، ولا أرمي بالمسؤولية على اللاعبين الذين دائما ما يقدمون مستويات عالية في مختلف الظروف، وعليه ينتظرنا عمل كبير خلال الأيام القليلة المقبلة تحضيرا لمواجهة النصر 3 أبريل المقبل».
من جهته، طمأن لاعب وسط القادسية عبدالعزيز وادي، الذي شارك كظهير أيسر أمام الفحيحيل، جماهير الفريق، بأن إصابته عبارة عن كدمة بسيطة لن تمنعه من المشاركة في مواجهة «الديربي» أمام العربي في الجولة الثالثة، مضيفا أن «الأصفر» طوى صفحة الانتصار ويركز حاليا على مواجهة «الأخضر» في الجولة المقبلة.
من جانبه، قال مدافع القادسية خالد إبراهيم ان الفريق دخل برغبة الفوز وطبق ما أراده المدرب د.محمد المشعان، مشيرا إلى أن المنافس صعب منذ بداية الموسم لكننا سجلنا في مرماه 5 أهداف.
وأضاف: «كل مباراة ندخلها بمنزلة نهائي نسعى من خلالها إلى تحقيق الـ 3 نقاط، والمواجهة المقبلة أمام العربي الجميع ينتظرها»، مبينا أن التوقف لا يؤثر على اللاعبين.

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