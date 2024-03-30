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الجهراء وخيطان يصارعان كاظمة والشباب في مجموعة الهبوط

3/30/2024 2:27:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
يبدأ في الساعة ٩:٣٠ من مساء اليوم الأحد صراع البقاء في دوري «زين» الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراتين ضمن الجولة الأولى من مجموعة الهبوط، حيث يلتقي الجهراء مع كاظمة على ستاد ناصر العصيمي، بينما يحل خيطان ضيفا على الشباب في ملعبه بمنطقة الأحمدي. ويبدو «البرتقالي» في وضع مريح نسبيا للبقاء في «دوري الأضواء» بامتلاكه 20 نقطة وضعته في المركز الأول لمجموعة الهبوط، ثم يحل الشباب ثانيا بـ 14 نقطة، فخيطان ثالثا بـ 12 نقطة، وأخيرا الجهراء بـ 8 نقاط. ويهبط في ختام مجموعة الهبوط، التي يلعب خلالها كل فريق 6 مباريات، صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى دوري الدرجة الأولى «دوري المظاليم».
ويأمل الجهراء في تحقيق المفاجأة أمام كاظمة مستغلا روحه المعنوية العالية عقب نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة.
ولن تكون المهمة سهلة للجهراويين في مواجهة «البرتقالي» الطامح لتأكيد بقائه مبكرا والمتسلح بعدد من اللاعبين المميزين يتقدمهم حمد حربي وعبدالله الفهد والأردني أحمد عرسان.
وفي المباراة الثانية يسعى خيطان لاستغلال التراجع الرهيب في مستوى مستضيفه الشباب لاقتناص 3 نقاط غالية تضعه في المنطقة الآمنة، فيما يريد «الشبابيون» تفادي التعثر في مباراة اليوم كي لا تتعقد أمورهم.

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