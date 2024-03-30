الجهراء وخيطان يصارعان كاظمة والشباب في مجموعة الهبوط

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحيى حميدان
يبدأ في الساعة ٩:٣٠ من مساء اليوم الأحد صراع البقاء في دوري «زين» الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراتين ضمن الجولة الأولى من مجموعة الهبوط، حيث يلتقي الجهراء مع كاظمة على ستاد ناصر العصيمي، بينما يحل خيطان ضيفا على الشباب في ملعبه بمنطقة الأحمدي. ويبدو «البرتقالي» في وضع مريح نسبيا للبقاء في «دوري الأضواء» بامتلاكه 20 نقطة وضعته في المركز الأول لمجموعة الهبوط، ثم يحل الشباب ثانيا بـ 14 نقطة، فخيطان ثالثا بـ 12 نقطة، وأخيرا الجهراء بـ 8 نقاط. ويهبط في ختام مجموعة الهبوط، التي يلعب خلالها كل فريق 6 مباريات، صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى دوري الدرجة الأولى «دوري المظاليم».
ويأمل الجهراء في تحقيق المفاجأة أمام كاظمة مستغلا روحه المعنوية العالية عقب نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة.
ولن تكون المهمة سهلة للجهراويين في مواجهة «البرتقالي» الطامح لتأكيد بقائه مبكرا والمتسلح بعدد من اللاعبين المميزين يتقدمهم حمد حربي وعبدالله الفهد والأردني أحمد عرسان.
وفي المباراة الثانية يسعى خيطان لاستغلال التراجع الرهيب في مستوى مستضيفه الشباب لاقتناص 3 نقاط غالية تضعه في المنطقة الآمنة، فيما يريد «الشبابيون» تفادي التعثر في مباراة اليوم كي لا تتعقد أمورهم.
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