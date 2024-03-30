اليوسف ونجوم الجيل الذهبي يكرّمون المطوع

(MENAFN
- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
أقام رئيس اتحاد الكرة السابق الشيخ أحمد اليوسف حفلا خاصا لتكريم نجم الكرة الكويتية بدر المطوع مساء الخميس الماضي، وذلك عقب الانفراد برقم الهداف التاريخي للدوري المحلي، وذلك بحضور نخبة كبيرة من لاعبي الجيل الذهبي الذين أشادوا بموهبة وعطاء المطوع وتألقه في السنوات الماضية مع القادسية أو منتخبنا الوطني. في هذا الصدد، قال اليوسف ان المطوع من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة الكويتية ويستحق هذا التكريم، مضيفا «أشكر نجوم الكرة الكويتية الكبار أصحاب الإنجازات على تواجدهم اليوم لتكريم هذا اللاعب المتميز، وهي رسالة حب من الجميع له».
من جانبه، قال المطوع: «كلاعب أعتز بهذا الإنجاز الشخصي وبتواجد اسمي بين قائمة اللاعبين الكبار في الدوري وهذا محل فخر، ولن أنسى زملائي الذين تواجدت معهم طوال مسيرتي الرياضية كلاعبين أو مدربين وأجهزة إدارية وفنية، ولولا دعمهم لما تحقق هذا الرقم التاريخي».
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