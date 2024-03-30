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اليوسف ونجوم الجيل الذهبي يكرّمون المطوع

3/30/2024 2:27:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
أقام رئيس اتحاد الكرة السابق الشيخ أحمد اليوسف حفلا خاصا لتكريم نجم الكرة الكويتية بدر المطوع مساء الخميس الماضي، وذلك عقب الانفراد برقم الهداف التاريخي للدوري المحلي، وذلك بحضور نخبة كبيرة من لاعبي الجيل الذهبي الذين أشادوا بموهبة وعطاء المطوع وتألقه في السنوات الماضية مع القادسية أو منتخبنا الوطني. في هذا الصدد، قال اليوسف ان المطوع من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة الكويتية ويستحق هذا التكريم، مضيفا «أشكر نجوم الكرة الكويتية الكبار أصحاب الإنجازات على تواجدهم اليوم لتكريم هذا اللاعب المتميز، وهي رسالة حب من الجميع له».
من جانبه، قال المطوع: «كلاعب أعتز بهذا الإنجاز الشخصي وبتواجد اسمي بين قائمة اللاعبين الكبار في الدوري وهذا محل فخر، ولن أنسى زملائي الذين تواجدت معهم طوال مسيرتي الرياضية كلاعبين أو مدربين وأجهزة إدارية وفنية، ولولا دعمهم لما تحقق هذا الرقم التاريخي».

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