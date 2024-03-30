((يد)) برقان يقسو على خيطان

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- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
حقق برقان فوزا كبير على خيطان 39-26 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول ضمن الجولة السابعة من الدوري العام لكرة اليد، رافعا رصيده إلى 7 نقاط، فيما ظل الخاسر على رصيده السابق بنقطتين، وفي مباراة أخرى فاز العربي على الساحل بنتيجة 30-20، ليرفع «الأخضر» رصيده إلى 10 نقاط، فيما بقي الساحل دون نقاط.
من جانب آخر، تقام اليوم مباراة واحدة على نفس الصالة في ختام منافسات الجولة، حيث يلتقي الصليبخات بـ5 نقاط مع كاظمة بـ10 نقاط في الـ 9.00 مساء.
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