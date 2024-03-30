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((يد)) برقان يقسو على خيطان

3/30/2024 2:27:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
حقق برقان فوزا كبير على خيطان 39-26 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول ضمن الجولة السابعة من الدوري العام لكرة اليد، رافعا رصيده إلى 7 نقاط، فيما ظل الخاسر على رصيده السابق بنقطتين، وفي مباراة أخرى فاز العربي على الساحل بنتيجة 30-20، ليرفع «الأخضر» رصيده إلى 10 نقاط، فيما بقي الساحل دون نقاط.
من جانب آخر، تقام اليوم مباراة واحدة على نفس الصالة في ختام منافسات الجولة، حيث يلتقي الصليبخات بـ5 نقاط مع كاظمة بـ10 نقاط في الـ 9.00 مساء.

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