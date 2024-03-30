((سلة الأبيض)) في القمة

(MENAFN
- Al-Anbaa) هادي العنزي
واصل الكويت صدارته لـ «المربع الذهبي» الحاسم على لقب الدوري العام لكرة السلة، بعد تغلبه على نظيره العربي 116-95 أمس الأول ضمن منافسات إياب نصف النهائي، ليحصد «الأبيض» النقطة الـ 8 من 4 انتصارات متتالية، فيما وصل «الأخضر» إلى نقطته الـ 4 من 4 خسائر. وفي مواجهة أخرى، تمكن القادسية من التفوق على كاظمة 73-71 في قمة مثيرة، جادت بالإثارة، والندية، والجودة الفنية منذ بدايتها حتى لحظاتها الأخيرة، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني، فيما حصل «البرتقالي» على النقطة الخامسة بالمركز الثالث. وبحسب نظام البطولة، فإن الأول يلعب مع الرابع، والثاني مع الثالث بعد انتهاء مواجهات إياب الدور نصف النهائي، بنظام «البلاي أوف» بأفضلية الفائز بمباراتين من ثلاثة متاحة، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي تقام بذات النظام.
وديتان لشباب وناشئي «الأزرق» مع العراق
من جهة أخرى، أكد أمين الصندوق في اتحاد السلة ورئيس لجنة التدريب والمنتخبات غازي العتيبي أن الاتحاد سيستضيف منتخبي شباب وناشئي العراق لخوض مباريات تجريبية معهم في 13 و15 الجاري على صالة الاتحاد، وذلك في إطار برنامج إعداد المنتخبات الوطنية لبطولات الخليج وتصفيات كأس آسيا التي ستقام في الصيف المقبل، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا مباريات ودية مع منتخبات أخرى من منطقة غرب آسيا.
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