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((سلة الأبيض)) في القمة

3/30/2024 2:27:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
واصل الكويت صدارته لـ «المربع الذهبي» الحاسم على لقب الدوري العام لكرة السلة، بعد تغلبه على نظيره العربي 116-95 أمس الأول ضمن منافسات إياب نصف النهائي، ليحصد «الأبيض» النقطة الـ 8 من 4 انتصارات متتالية، فيما وصل «الأخضر» إلى نقطته الـ 4 من 4 خسائر. وفي مواجهة أخرى، تمكن القادسية من التفوق على كاظمة 73-71 في قمة مثيرة، جادت بالإثارة، والندية، والجودة الفنية منذ بدايتها حتى لحظاتها الأخيرة، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني، فيما حصل «البرتقالي» على النقطة الخامسة بالمركز الثالث. وبحسب نظام البطولة، فإن الأول يلعب مع الرابع، والثاني مع الثالث بعد انتهاء مواجهات إياب الدور نصف النهائي، بنظام «البلاي أوف» بأفضلية الفائز بمباراتين من ثلاثة متاحة، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي تقام بذات النظام.
وديتان لشباب وناشئي «الأزرق» مع العراق
من جهة أخرى، أكد أمين الصندوق في اتحاد السلة ورئيس لجنة التدريب والمنتخبات غازي العتيبي أن الاتحاد سيستضيف منتخبي شباب وناشئي العراق لخوض مباريات تجريبية معهم في 13 و15 الجاري على صالة الاتحاد، وذلك في إطار برنامج إعداد المنتخبات الوطنية لبطولات الخليج وتصفيات كأس آسيا التي ستقام في الصيف المقبل، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا مباريات ودية مع منتخبات أخرى من منطقة غرب آسيا.

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