((الفتاة)) بطلاً لـ ((طائرة السيدات))

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
توّجت سيدات نادي الفتاة بلقب الدوري العام للكرة الطائرة أمس الأول بفوزهن على فريق سلوى الصباح 3-1 في المباراة الأخيرة من البطولة، بينما حلت فتيات العيون في المركز الثالث.
وعقب المباراة الختامية، قام عضو مجلس الإدارة نايف الفيلكاوي ورئيسة اللجنة النسائية استقلال الرقم ببدء مراسم التتويج وتقليد الميداليات للفرق المتوجة.
من جانب آخر، تقام اليوم مباراة تجمع العربي مع كاظمة لتحديد المركزين الثالث والرابع للدوري العام للرجال، وذلك على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله.
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