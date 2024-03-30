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((الفتاة)) بطلاً لـ ((طائرة السيدات))

3/30/2024 2:27:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
توّجت سيدات نادي الفتاة بلقب الدوري العام للكرة الطائرة أمس الأول بفوزهن على فريق سلوى الصباح 3-1 في المباراة الأخيرة من البطولة، بينما حلت فتيات العيون في المركز الثالث.
وعقب المباراة الختامية، قام عضو مجلس الإدارة نايف الفيلكاوي ورئيسة اللجنة النسائية استقلال الرقم ببدء مراسم التتويج وتقليد الميداليات للفرق المتوجة.
من جانب آخر، تقام اليوم مباراة تجمع العربي مع كاظمة لتحديد المركزين الثالث والرابع للدوري العام للرجال، وذلك على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله.

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