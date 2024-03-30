((أزرق الصالات)) يعود من الدمام

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحيى حميدان
عاد إلى البلاد أمس السبت وفد منتخبنا لكرة الصالات قادما من مدينة الدمام بالسعودية، حيث أقام هناك معسكرا تدريبيا لمدة أسبوع ضمن استعداداته للمشاركة في كأس آسيا التي ستبدأ في 17 وتستمر حتى 28 ابريل المقبل في تايلند، والمؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان خلال سبتمبر المقبل.
وخاض «الأزرق» في الدمام مباراتين وديتين أمام السعودية، حيث خسر في الأولى 4-6، وفي الثانية التي أقيمت الخميس الماضي 1-4، إذ سجل هدف منتخبنا الوحيد سلمان البعيجان.
ومن المقرر يغادر «الأزرق» إلى تايلند بعد غد الثلاثاء للدخول في معسكر تدريبي هناك قبل انطلاق البطولة القارية، يتخلله 4 مباريات ودية أمام ميانمار في 6 أبريل، وتايلند (8 أبريل)، والصين (10 أبريل)، وكوريا الجنوبية (13 أبريل).
ويبدأ منتخبنا مشواره في المجموعة الرابعة من كأس آسيا بلقاء البحرين في 18 أبريل، ثم يواجه أفغانستان بعدها بيومين، على أن يختتم مبارياته بمواجهة إيران يوم 22 من الشهر ذاته.
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