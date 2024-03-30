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((أزرق الصالات)) يعود من الدمام

3/30/2024 2:27:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
عاد إلى البلاد أمس السبت وفد منتخبنا لكرة الصالات قادما من مدينة الدمام بالسعودية، حيث أقام هناك معسكرا تدريبيا لمدة أسبوع ضمن استعداداته للمشاركة في كأس آسيا التي ستبدأ في 17 وتستمر حتى 28 ابريل المقبل في تايلند، والمؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان خلال سبتمبر المقبل.
وخاض «الأزرق» في الدمام مباراتين وديتين أمام السعودية، حيث خسر في الأولى 4-6، وفي الثانية التي أقيمت الخميس الماضي 1-4، إذ سجل هدف منتخبنا الوحيد سلمان البعيجان.
ومن المقرر يغادر «الأزرق» إلى تايلند بعد غد الثلاثاء للدخول في معسكر تدريبي هناك قبل انطلاق البطولة القارية، يتخلله 4 مباريات ودية أمام ميانمار في 6 أبريل، وتايلند (8 أبريل)، والصين (10 أبريل)، وكوريا الجنوبية (13 أبريل).
ويبدأ منتخبنا مشواره في المجموعة الرابعة من كأس آسيا بلقاء البحرين في 18 أبريل، ثم يواجه أفغانستان بعدها بيومين، على أن يختتم مبارياته بمواجهة إيران يوم 22 من الشهر ذاته.

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