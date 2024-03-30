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مدينة الحسين ثالثا بـالطاولة العربية.. وبطولة غرب آسيا تنطلق اليوم

3/30/2024 2:27:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - فاز فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الثالث في بطولة الأندية العربية الـ34 لكرة الطاولة، والتي اختتمت أول من أمس في مدينة جدة السعودية، وذلك بعد أن حقق الفريق نتائج قوية في مبارياته التي خاصها في دور المجموعات والأدوار النهائية، في الوقت الذي تمكن فيه فريق أنبي المصري من التتويج بالمركز الأول وجاء فريق الاتحاد السعودي بالمركز الثاني.
وعلى صعيد مسابقة السيدات، جاء فريق حمادة بالمركز الثاني، بينما فاز فريق الزمالك المصري بالمركز الأول، وحل فريق بتروجت المصري بالمركز الثالث.
وخاض فريق مدينة الحسين للشباب البطولة بتشكيلة ضمت لاعبي المنتخب الوطني (زيد أبو يمن وزياد عزيز وخالد باسم)، وقاد الفريق المدير الفني للمنتخبات الوطنية عمرو رضا، فيما مثل فريق حمادة في هذه البطولة لاعبات المنتخب الوطني تيماء أبو يمن وبراء الوديان وبتول خضر، وأشرف على الفريق المدرب باسم خضر.
ويشارك فريقا مدينة الحسين للشباب وحمادة في بطولة أندية غرب آسيا، والتي تنطلق اعتبارا من اليوم في مدينة جدة السعودية بمشاركة كبيرة من الأندية، والتي يشرف عليها اتحاد غرب آسيا برئاسة الأردني طارق الزعبي.
وتأتي مشاركة فريقي مدينة الحسين للشباب وحمادة في بطولة الأندية العربية وبطولة غرب آسيا، ضمن برنامج الإعداد الخاص بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات غرب آسيا الأولمبية، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وضمن برنامج الأعداد الخاص باللاعبين الذين سيمثلون الأردن في التصفيات الأولمبية، وهم زيد أبو يمن وزياد عزيز وتيماء أبو يمن وبراء الوديان، ينتظر أن يخرص اللاعبون بعد عودتهم من مدينة جدة السعودية، معسكرا تدريبيا مشتركا مع لاعبي المنتخب المصري، يتخلله إجراء سلسلة من اللقاءات الودية ذات الطابع التنافسي القوي، إضافة إلى التدريبات اليومية الصباحية والمسائية.
وكان لاعبو المنتخب الوطني قد أقاموا مؤخرا معسكرا تدريبيا مشتركا مع لاعبي المنتخب المصري في القاهرة.
ويذكر أن تصفيات غرب آسيا الأولمبية في نسختها الأخيرة، والتي جرت في صالة الأميرة حمزة بمدينة الحسين للشباب في العام 2020، شهدت مشاركة كافة الدول المنتسبة لاتحاد غرب آسيا، وتمكن فيها اللاعب السعودي علي الخضراوي من حجز بطاقة التأهل المخصصة لفئة الرجال، بينما تمكنت لاعبة المنتخب السوري هند ظاظا من حجز بطاقة التأهل لفئة السيدات، كما أن هذه التصفيات شهدت تأهل لاعبا المنتخب الوطني زيد أبو يمن وشقيقته سوار إلى المباراة النهائية لكل فئة.
وتشير سجلات الاتحاد الأردني لكرة الطاولة إلى أن "الطاولة الأردنية" تمكنت من التأهل إلى الأولمبياد من خلال أربع لاعبات، حيث تأهلت سمو الأميرة زينة راشد إلى دورة أثينا 2004، ودورة بكين 2008، وتأهلت جاكلين الدقم إلى دورة سول 1988، وتأهلت ناديا رشاد إلى دورة برشلونة 1992، وتأهلت تتيانا النجار إلى دورة سيدني 2000.

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