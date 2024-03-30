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رئيس الاتحاد المصري يفجر مفاجأة كبيرة بشأن محمد صلاح

3/30/2024 2:27:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صرح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام بأن النجم محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول سيشارك مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024".
ويحق لكل منتخب إشراك 3 لاعبين فوق سن 23 عاما، في مسابقة كرة القدم للرجال ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، المقررة بين 24 يوليو و9 أغسطس في باريس.

وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "محمد صلاح يرغب في اللعب مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس وسيكون موجودا".

وأشار جمال علام إلى أن البرازيلي روجيرو ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي سيلعن قريبا عن أسماء اللاعبين الـ3 الكبار المشاركين في أولمبياد باريس.

ويشرف على منتخب مصر ميكالي الذي قاد بلاده إلى ذهبية مسابقة كرة القدم في أولمبياد ريو 2016 على أرضه.

ووقعت مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب إسبانيا، جمهورية الدومينيكان ومنتخب متأهل عن قارة آسيا.

وغاب صلاح عن القائمة الأخيرة للمدرب الجديد حسام حسن، التي خاضت بطولة رباعية ودية في القاهرة وخسرت مباراتها النهائية أمام كرواتيا (2-4)، وذلك بعد طلب من اللاعب نفسه وفريقه ليفربول لعدم اكتمال جاهزيته.

كان صلاح يعود للمشاركة مع ليفربول تدريجا، بعد إصابته في الدور الثاني من كأس إفريقيا في ساحل العاج منتصف فبراير الماضي، وسينضم للمنتخب الأول في معسكر يونيو كما أكد علام.

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" عن دور الاتحاد المصري لكرة القدم "الجبلاية" في مسألة مشاركة صلاح مع المنتخب الأول من عدمها والاكتفاء بتدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قال علام: "علاقة محمد صلاح مع الجهاز الفني للفراعنة هي حديث الساعة الآن، وأوكد أنها ليست كما يصورها البعض في وسائل الإعلام".

وأضاف: "من الطبيعي أن يكون هناك تواصل بين الجهاز الفني واللاعبين المحترفين عامة وليس صلاح بمفرده، وصلاح لاعب وطني من الطراز الأول ولا أحد يزايد على حبه لوطنه مصر، وفي كأس الأمم الأخيرة صلاح كان مصابا بالفعل ولهذا غادر المنتخب وعاد إلى ليفربول لاستكمال العلاج".

يذكر ان سجل محمد صلاح يخلو من أي لقب مع المنتخب المصري، إذ حل وصيفا لكأس أمم إفريقيا في 2017 و2021، لكنه يملك سيرة زاخرة مع ليفربول وتوج معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي 2020.

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