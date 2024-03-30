Saturday, 30 March 2024 11:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فتاة مصرية تنهي حياتها بعد بث مباشر عبر فيسبوك.. ما قصتها؟

3/30/2024 2:27:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقدمت فتاة مصرية تدعى رحاب رشدي، على إنهاء حياتها، بعد بث مباشر على صفحتها بموقع فيسبوك، لم تتجاوز مدته 30 ثانية، وهي تقول وصيتها الأخيرة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، إثر تناولها مادة سامة، في قرية البراجيل التابعة لمحافظة الجيزة، الأمر الذي أثار تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.


وخلال الفيديو قالت رحاب الذي ظهرت فيه: "باعتبار إني بكرة هموت في حادثة، قولوا لأمي في جنازتي متصوتيش.. وقولوا لإخواتي إن أنتم كنتم أعز شيء في حياتي وفي وجودي ومماتي.. وبلغوا صحابي إنهم يقفوا على قبري وميصوّتوش.. ويطلوا كل شوية على أمي وميعيطوش.. متكسروش قلبها كفاية قلبها مكسور في بُعدي.. والعلم عند الله".

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن رحاب صارعت الموت 4 ليالٍ داخل قسم السموم في مستشفى قصر العيني؛ من جراء تناولها مادة سامة بعد نشر مقطع الفيديو، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى مساء الخميس.


ونُقل جثمان المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطبيب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد أسباب الوفاة وإعداد تقرير وافٍ حول الواقعة.

قصة الانتحار
كما ذكرت وسائل إعلام محلية مصرية، أن هناك قضية وراء الانتحار، حيث إن رحاب تلقت مطلع شهر مارس الجاري، خبر مقتل خطيبها على يد خطيبها السابق، ما أدى إلى سجن الأول ودفن الثاني.


وتأزم الوضع مع عبارات اللوم والعتاب ونظرات الجيران للفتاة رحاب على أنها وراء ما جرى، حتى دخلت في حالة اكتئاب أضحت أسيرتها.


تُعدّ قصة رحاب رشدي قصة مأساوية تُسلّط الضوء على مخاطر العلاقات السامة وتأثيرها على الصحة النفسية للفرد.
أثار الفيديو مشاعر الحزن والأسى لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل كثيرون مع قصة رحاب وعبّروا عن تعاطفهم معها ومع عائلتها، فيما طالب البعض بضرورة تقديم الدعم النفسي للفتيات في سنّ المراهقة.

MENAFN30032024000072011014ID1108039414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث