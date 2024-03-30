فتاة مصرية تنهي حياتها بعد بث مباشر عبر فيسبوك.. ما قصتها؟



وخلال الفيديو قالت رحاب الذي ظهرت فيه: "باعتبار إني بكرة هموت في حادثة، قولوا لأمي في جنازتي متصوتيش.. وقولوا لإخواتي إن أنتم كنتم أعز شيء في حياتي وفي وجودي ومماتي.. وبلغوا صحابي إنهم يقفوا على قبري وميصوّتوش.. ويطلوا كل شوية على أمي وميعيطوش.. متكسروش قلبها كفاية قلبها مكسور في بُعدي.. والعلم عند الله".

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن رحاب صارعت الموت 4 ليالٍ داخل قسم السموم في مستشفى قصر العيني؛ من جراء تناولها مادة سامة بعد نشر مقطع الفيديو، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى مساء الخميس.



ونُقل جثمان المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطبيب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد أسباب الوفاة وإعداد تقرير وافٍ حول الواقعة.

قصة الانتحاركما ذكرت وسائل إعلام محلية مصرية، أن هناك قضية وراء الانتحار، حيث إن رحاب تلقت مطلع شهر مارس الجاري، خبر مقتل خطيبها على يد خطيبها السابق، ما أدى إلى سجن الأول ودفن الثاني.



وتأزم الوضع مع عبارات اللوم والعتاب ونظرات الجيران للفتاة رحاب على أنها وراء ما جرى، حتى دخلت في حالة اكتئاب أضحت أسيرتها.



تُعدّ قصة رحاب رشدي قصة مأساوية تُسلّط الضوء على مخاطر العلاقات السامة وتأثيرها على الصحة النفسية للفرد.

أثار الفيديو مشاعر الحزن والأسى لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل كثيرون مع قصة رحاب وعبّروا عن تعاطفهم معها ومع عائلتها، فيما طالب البعض بضرورة تقديم الدعم النفسي للفتيات في سنّ المراهقة.