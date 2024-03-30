بيومي فؤاد عن أزمة موسم الرياض: أنا قد كلامي علشان راجل



مكالمة بيومي فؤاد ومحمد سلام صباح يوم السفر

علّق الممثل المصري على الأزمة التي أثارتها تصريحاته في موسم الرياض، حيث انتقد زميله محمد سلام لاعتذاره عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" بسبب شعوره بعد مناسبة عرض مسرحية كوميدية بينما يعيش أهالي غزة حرباً مدمرة، وذلك في الأسابيع الأولى من الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.



إذ أكد فؤاد أنه علم بانسحاب سلام من المسرحية فجر يوم 25 نوفمبر/كانون الثاني 2023 عبر اتصال تلقاه من منتج المسرحية محمد نصار، يخبره فيه باعتذار سلام في صباح يوم السفر، وأقسم أنه لم يسأل حتى عن السبب، وقال للمنتج إنه سيتصل بسلام.

وأضاف: "وليه أي حد في الدنيا لما بتحصله مشكلة مع سلام بيكلموني أنا؟ علشان أنا كبير سلام، أنا الـReference (المصدر) بتاع سلام، اسألوه"، وأشار إلى أنه اتصل بسلام ورد عليه سريعاً وخاضا حديثاً ودوداً، وذلك خلال تصريحاته في برنامج "حبر سري" الذي تقدمه أسما إبراهيم عبر شاشة "القاهرة والناس".



فؤاد أشار إلى أن سلام أقسم له في المكالمة أنه أراد أن يكون هو أول شخص لكنه خشي أن يكون لا يزال نائماً، وسأله عن ماذا، ورد سلام: "أنا مش قادر"، وأنه لا يستطيع المشاركة في عرض فني بينما يقتل أطفال في غزة، وأن هذه المشاهد تؤلمه.



فرد عليه فؤاد: "وإحنا بإيدينا إيه"، مشيراً إلى دعائه المستمر لأهل غزة في كل صلواته حتى قبل دعائه لأولاده، وأردف: "لكن يابني ده أكل عيش، وفيه ناس كتير أوي أوي إنت تعرف إن بيوتهم مفتوحة بالحاجات دي".



في مكالمة استمرت بين 10 إلى 12 دقيقة أصر سلام على أنه لن يتحمل المشاركة، لذلك سأله بيومي في نهاية المكالمة عن شخص يرشحه نيابة عنه، فرشح سلام أن يستعين بأي ممثل من فريق "مسرح مصر"، وأثنى على مهارتهم وحفظهم السريع للنصوص. انتهت المكالمة بينهما بتبادل السلام والدعوات كما أشار فؤاد.

"طلبت من سلام رفع الفيديو"

قال بيومي: "أنا أكتر بني آدم في الدنيا يفهم تأثير هذه الأشياء على البني آدمين"، ومع كثرة الاتصالات التي تلقاها، قرر الاتصال بسلام مرة ثانية لينصحه بـ "رفع" الفيديو من حساباته على الشبكات الاجتماعية.



وقال إن رد سلام على طلبه بـ "رفع الفيديو": "لأول مرة هقولك أنا آسف، مش هقدر"، وقال له "براحتك"، ولم تستغرق المحادثة ثواني بعد ذلك، ثم أغلق الخط وسافر لحضور المسرحية. وكانت هذه المكالمة الأخيرة بينهما.



"مساعدو إخراج بكوا فرحاً ببديل محمد سلام كي لا تلغى المسرحية"

أقسم فؤاد مراراً أن فنانين من نجوم الصف الأول يحتاجون مثل هذه العروض الفنية لتوفير الدخل المادي للإنفاق على أسرهم. وأضاف: "مساعدين إخراج كانوا بيحضنوا أنور (محمد أنور بديل محمد سلام) ويعيطوا، علشان المسرحية كانت مش هتطلع".



بيومي فؤاد عن محمد سلام: طلبت ألا أراه في "الكبير أوي"

أكد فؤاد أنه طلب ألا يرى محمد سلام في كواليس مسلسل "الكبير 8" أو يعتذر عن العمل ويدفع الشرط الجزائي، وقال: "طلبت إني مقابلش محمد سلام في كواليس مسلسل الكبير 8′′، وذلك في اتصال مع فريق عمل المسلسل أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الضجة التي أثارتها تعليقاته على خشبة المسرح.



سألت المذيعة إن كانت هناك مشاهد تجمع بيومي فؤاد ومحمد سلام في "الكبير"، وأكد عدم معرفته، ورغم ذلك عاد وأشار إلى أن ما فهمه أن بعض المشاهد أعيدت كتابتها لتنفيذ رغبته، قائلاً: "وفي مشاهد اتعاد كتابتها عشان منتقابلش".



أحمد مكي حاول الصلح بين بيومي فؤاد ومحمد سلام

أكد بيومي أن بطل المسلسل أحمد مكي حاول أن يصالحهما لكنه رفض ذلك، وقال: "رفضت، لأنها مش هتخلص كدة، هتخلص عند الله، كل واحد ياخد حقه".

إلا أنه أكد أن المشكلة ليست بينه وبين سلام نهائياً، لكن "أن يتسبب فيما حدث، ولا يخرج للدفاع عن أنور" هي المشكلة بالنسبة له.



وأقسم أنه لم يخرج للمسرح و"عكيت من وجهة نظر الناس واتبهدلت وعشت أصعب 5 أيام في حياتي أنا وولادي" إلا دفاعاً عن أنور.



عن موسم الرياض: "قد كلامي علشان راجل"

"قد كلامي علشان راجل.. قده وقدود"، أكد فؤاد عدم ندمه على ما قاله على مسرح موسم الرياض، وأكد تمسكه به، وغير فقط جملة "إحنا مش جايين نضحك"، ليؤكد أنه ذهب لهذا الغرض، وهو إضحاك الجمهور.



أكد أيضاً أنه يعمل من أجل كسب لقمة العيش وقال: "أنا قلت إن احنا مش بتوع فلوس، وبعتذر عن دا لأن احنا بتوع فلوس، أنا بشتغل وباخد فلوس".



أشار كذلك إلى خوف وبكاء الممثل الشاب محمد أنور من العودة لمصر، وطلب ترك المسرحية بسبب حملة الانتقادات التي تعرض لها لقبوله الدور الذي اعتذر عنه سلام، وهو ما دفعه للرد على الهجوم دفاعاً عن أنور.



بكاء بيومي فؤاد على الهواء

خلال الحلقة نفسها؛ بكى بيومي فؤاد حين عرضت صورة محمد سلام، ضمن فقرة تعرض فيها صور مشاهير ويسألهم الضيف سؤالاً. وقال إن سؤاله سيكون "إزاي متطلعش تدافع عننا، إزاي متطلعش تدافع عن أنور وهو ترشيحك"، ولامه على عدم الدفاع عنهم.