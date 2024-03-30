موانع الصيام عند المرأة المرضع ومتى ينبغي أن تفطر؟



وما بين الاختلاف في قضاء هذا الصوم في وقت لاحق، أو إطعام مسكين عوضاً عن ذلك، تظل هناك تساؤلات تدور حول متى تقرر المرأة المرضع أن تواصل صومها خلال الشهر الكريم، ومتى يجب عليها الإفطار مخافة الإضرار بنفسها وطفلها.



كيف تصوم المرأة المرضع بأمان في رمضان؟

إذا كنت أماً مرضعاً وتنوين الصيام، فمن الأفضل التخطيط لذلك مسبقاً. إذ خلال شهر رمضان، في الساعات التي يُسمح فيها بتناول الطعام، تناولي الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم طوال ساعات الصيام. وهذا مهم بشكل خاص إذا كان المناخ حاراً خلال أيام شهر رمضان في بلدتك.



كذلك من المهم على المرأة المرضع طوال فترة الرضاعة الطبيعية أن تتناول الأطعمة المغذية كجزء من نظام غذائي متوازن، خاصة قبل الصيام وبعده، ويمكن ذلك من خلال الحرص على تنوع المكونات الغذائية على طاولة الإفطار، وكذلك الحرص على تناول وجبات السحور المشبعة والمغذية المليئة بالعناصر والفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم.



ومن الضروري معرفة أنه لا يُنصح بصيام شهر رمضان إذا كنتِ حاملاً في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل، أو كنتِ أماً مرضعاً وتعانين من إحدى الحالات الصحية التي تستلزم استهلاك الكثير من المياه، مثل تلف الكلى أو التهابات المثانة وغيرها.

وإذا كانت الأم المرضع تعاني من أية مشاكل طبية، مثل السكري أو الضغط، فيجب عليها التحدث إلى طبيبها قبل الصيام، للتأكد من أن الأمر آمن بالنسبة لها ولطفلها.



تأثير الصيام على منسوب حليب الرضاعة

على الرغم من أن الصيام طقس ديني في العديد من الأديان، على رأسها الإسلام والمسيحية واليهودية، لكن لا تزال الأبحاث حول آثار الصيام على الرضاعة محدودة للغاية.



ومع ذلك، فقد أظهرت بعض الدراسات أن الصيام أثناء الحمل والرضاعة بشكل عام لا يؤثر على وزن الطفل أو يؤثر على تغذيته.



في المقابل، كشفت أبحاث أخرى أن المرأة المرضع التي تلتزم بالصوم يومياً لمدة طويلة قد لا تتناول كميات مناسبة من المغذيات الأساسية لدعم إنتاجها من الحليب.



وخلص الباحثون إلى أن النساء المرضعات اللاتي يصمن عادة خلال شهر رمضان يجب أن يأخذن رخصة الإفطار، حيث إنهن معفيات من الناحية الدينية من هذه الممارسة عند الضرورة وخوفاً من الضرر.



إذ توضح النصائح التقليدية المتعلقة بالتغذية أثناء الرضاعة الطبيعية أن المرأة تحتاج إلى 330 إلى 600 سعرة حرارية إضافية يومياً لدعم إنتاج الحليب لديها، هذا إضافة لمنسوبها اليومي المعتاد من السعرات.



مخاطر محتملة على قيمة الحليب الغذائية اللازمة لطفلك

علاوة على ذلك، من المهم تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، والتركيز بشكل خاص على الأطعمة التي تحتوي على كميات صلبة من البروتين والحديد والكالسيوم. وبالتالي فإنه من خلال تناول المرأة المرضع ما يكفي من الأطعمة، يتم ضمان البقاء بصحة جيدة، وأن يحتوي حليبك على ما يكفي مما يحتاجه طفلك لينمو.



ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الكثير من سوائل الجسم اليومية تأتي من الطعام الذي نتناوله. لذلك إذا كان الصيام يقلل من كمية الأطعمة التي تتناولينها، فقد يقلل أيضاً من كمية السوائل التي تصل لجسمك.



بمعنى آخر، من الضروري في النهاية استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الصيام، صحيح أن الأمر قد لا يسبب ضرراً في معظم الحالات، لكنه قد لا يستحق المخاطر المحتملة، مثل فقدان مخزون الحليب.



وتشير الأبحاث المحدودة المتوفرة حالياً إلى أن الصيام لا يؤثر بالضرورة على المغذيات الكبيرة الموجودة في حليب الثدي. ومع ذلك، فإن بعض المغذيات الدقيقة الموجودة في حليب الرضاعة قد تتأثر "بشكل كبير".



وفيما يخص النساء الصائمات في شهر رمضان، أظهرت إحدى الدراسات أن إنتاج الحليب ظل كما هو قبل وأثناء الصيام. لكن ما تغير هو تركيز اللاكتوز والبوتاسيوم والمحتوى الغذائي الإجمالي للحليب.



كيف يمكنك معرفة ما إذا كان الطفل يحصل على ما يحتاجه؟



هناك بعض الأشياء التي قد تشير إلى وجود مشكلة، وهي:

طفلك خامل أو شديد النعاس معظم الوقت.



يستغرق الطفل وقتاً طويلاً جداً أو قليلاً جداً في الرضاعة من الثدي. قد تختلف جلسة التغذية "العادية" من حين لآخر من حيث الوقت، لكن عند صوم رمضان تأكدي من النظر بعناية لملاحظة وجود أية فروق ملحوظة.



إذا كان طفلك لا يتبرز بما فيه الكفاية. مرة أخرى، قد يكون نمط البراز لدى طفلك فردياً ومختلفاً، لكن لاحظي أي اختلافات عن المعتاد لديه.

إذا كان طفلك يعاني من الجفاف. قد تلاحظين أن الحفاضات جافة أو قد ترى بولًا داكنًا أو بنيًا داكناً في حفاضه.

إذا كان طفلك لا يكتسب الوزن اللازم أو يتأخر عن معدل التطور لمنحنى نموه.



شروط مهمة عند صوم المرأة المرضع

إذا كنتِ أماً مرضعاً وتخططين للصيام، من الضروري شرب سوائل إضافية في الأيام التي تسبق الصيام وأثناءه. كذلك حاولي التقليل من الأنشطة البدنية والتعرض للحرارة قدر الإمكان أثناء الصيام، وذلك لأن الرضاعة تستهلك سوائل الجسم، وبالتالي قد تهددين نفسك بالتعرض للجفاف.



لكن بشكل عام، من غير المحتمل أن يسبب الصيام أثناء الرضاعة الطبيعية أي ضرر لطفلك.



ومن المهم أن ترضعي طفلك طبيعياً كما تفعلين عادةً للحفاظ على إرواء طفلك وإشباعه. ويمكنك التحقق من رطوبة جسم الطفل من خلال مراقبة بوله وبرازه ومقارنته بحصيلة يومه المعتاد.



أما إذا كنتِ قلقة حول كفاية طفلك من الرضاعة بسبب صومك في رمضان، من الضروري التحدث إلى اختصاصي الرعاية الصحية على وجه السرعة.



قد تجدين أنه في اليوم التالي أو نحو ذلك بعد الصيام، قد يبدو طفلك أكثر جوعاً ويريد الرضاعة كثيراً. وهذا أمر طبيعي وعادةً ما ستعودين إلى روتين التغذية المعتاد في غضون أيام قليلة من الاستمرارية على الصيام.



أما إذا كنتِ تعانين أنت أو طفلك من أي مشاكل طبية، أو كان طفلك خديجاً أو حديث الولادة، استشيري طبيبك أو استشارية الرضاعة المتخصصة لمعرفة ما إذا كان الصيام فكرة جيدة بالنسبة لك أم لا.