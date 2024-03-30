إعلان أسماء الفائزين بمسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) رعى أمين عام الوزارةالدكتور مأمون الدبعي- مندوباً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزميمحافظة- يوم الخميس الماضي، الحفل الختامي لمسابقة مقرئ الطلبة الوافدين الدورةالثانية 2024، والذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيقمع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة.
جاء ذلك بحضور عدد منسفراء الدول والملحقين/ المستشارين الثقافيين، إضافةً إلى عدد من رؤساء الجامعاتالأردنية.
وشهدت المرحلةالنهائية من المسابقة فوز ثلاثة طلاب بالمراكز الثلاثة الأولى وفقاً لما يلي:المركز الأول حصل عليه الطالب عثمان حسن إبراهيم عثمان (سوداني الجنسية) ويدرس فيجامعة العلوم الإسلامية العالمية، في حين حصل على المركز الثاني الطالب محمد زيادبن محمد حسني (ماليزي الجنسية ) ويدرس في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وحصلتعلى المركز الثالث الطالبة نور ياسمين الدسوقي (ماليزية الجنسية) وتدرس أيضا فيجامعة العلوم الإسلامية العالمية.
وأضافت الوزارة بأنعدد الطلبة الوافدين الذين تقدموا بطلبات للمشاركة في هذه المسابقة وانطبقت عليهمالشروط بلغ (197) طالباً وطالبة يمثلون (27) دولة عربية وإسلامية، من (24) مؤسسة تعليم عالي أردنية وكانت وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت قبل أسبوعين مسابقة لتلاوة وتجويد القرآنالكريم تحت عنوان " مقرئ الطلبة الوافدين"، حيث اشترطت الوزارة لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسابقة أن يكونالطالب /الطالبة غير أردني (طالباً وافداً) وملتحقاً للدراسة في إحدى مؤسسات التعليمالعالي في الأردن بغض النظر عن التخصص أو البرنامج أو الدرجة، كما تم تشكيل لجنة تحكيم متخصصة من كل من:
1) رئيساللجنة الدكتور حاتم جميل السحيمات مساعد الأمين العام لشؤون المديريات/مديرالتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وصاحب الخبرةالطويلة والمتميزة في رئاسة لجان التحكيم المحلية والدولية للمسابقة الهاشمية لحفظالقرآن الكريم.
2) الأستاذ الدكتورةتمام عوده العساف عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية والمتخصصةفي أحكام التجويد وعضو سابق أيضاً في عدد من لجان تحكيم مسابقات حفظ وتلاوة القرآنالكريم.
3) الشيخ توفيقإبراهيم ضمرة رئيس قسم دور القرآن الكريم في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدساتالإسلامية وصاحب الخبرة الطويلة في عضوية لجان تحكيم مسابقات القرآن الكريم داخلوخارج الأردن.
4) الدكتور صبحيإبراهيم الشرقاوي أستاذ التربية الموسيقية في الجامعة الهاشمية والمتخصص في علم الأصوات والمقامات الموسيقيةوالموشحات والأناشيد، وعضو الفريق الوطني لتأليف مناهج التربية الموسيقية وصاحبالخبرة الطويلة في عضوية لجان التحكيم في عدد كبير من مهرجانات الأغنية الأردنيةوالعربية داخل وخارج الأردن.
5) الدكتور فريد شوقيسرسك دكتور الأدب والنقد والشعر ، والمحاضر غير المتفرغ في عدد من الجامعاتالأردنية ومؤسس ومدير العديد من القنوات الفضائية العربية، والخبير في إجادةالمقامات اللحنية وتعليمها بالصوت البشري، والحاصل على الاجازات في القراءةوالإقراء.
وخصصت الوزارة للطالبالفائز بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة (1500) ألف وخمسمائة دينار أردني، وخصصتللطالب الفائز بالمركز الثاني جائزة مالية بقيمة (1000) ألف دينار أردني، كما خصصتللطالب الفائز بالمركز الثالث جائزة مالية بقيمة (500) خمسمائة دينار أردني، كماتم خلال الحفل تكريم الجهات الراعية للمسابقة وهم بنك القاهرة عمان، والبنك العربيالإسلامي الدولي، بنك لبنان والمهجر، وشركة هاواوي الأردن.
وتجدر الإشارة إلى أنوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفذت مؤخراً وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيطالسياحة مجموعة من البرامج الترفيهية والتحفيزية للطلبة الوافدين تحت عنوان "أنتم سفراء الأردن"، وذلك تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطابالطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)،والتي أعدتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيطالسياحة، وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية فيالمملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العاليالأردنية.
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