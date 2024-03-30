Saturday, 30 March 2024 11:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلان أسماء الفائزين بمسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

3/30/2024 2:27:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رعى أمين عام الوزارةالدكتور مأمون الدبعي- مندوباً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزميمحافظة- يوم الخميس الماضي، الحفل الختامي لمسابقة مقرئ الطلبة الوافدين الدورةالثانية 2024، والذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيقمع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة.

جاء ذلك بحضور عدد منسفراء الدول والملحقين/ المستشارين الثقافيين، إضافةً إلى عدد من رؤساء الجامعاتالأردنية.

وشهدت المرحلةالنهائية من المسابقة فوز ثلاثة طلاب بالمراكز الثلاثة الأولى وفقاً لما يلي:المركز الأول حصل عليه الطالب عثمان حسن إبراهيم عثمان (سوداني الجنسية) ويدرس فيجامعة العلوم الإسلامية العالمية، في حين حصل على المركز الثاني الطالب محمد زيادبن محمد حسني (ماليزي الجنسية ) ويدرس في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وحصلتعلى المركز الثالث الطالبة نور ياسمين الدسوقي (ماليزية الجنسية) وتدرس أيضا فيجامعة العلوم الإسلامية العالمية.

وأضافت الوزارة بأنعدد الطلبة الوافدين الذين تقدموا بطلبات للمشاركة في هذه المسابقة وانطبقت عليهمالشروط بلغ (197) طالباً وطالبة يمثلون (27) دولة عربية وإسلامية، من (24) مؤسسة تعليم عالي أردنية وكانت وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت قبل أسبوعين مسابقة لتلاوة وتجويد القرآنالكريم تحت عنوان " مقرئ الطلبة الوافدين"، حيث اشترطت الوزارة لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسابقة أن يكونالطالب /الطالبة غير أردني (طالباً وافداً) وملتحقاً للدراسة في إحدى مؤسسات التعليمالعالي في الأردن بغض النظر عن التخصص أو البرنامج أو الدرجة، كما تم تشكيل لجنة تحكيم متخصصة من كل من:

1) رئيساللجنة الدكتور حاتم جميل السحيمات مساعد الأمين العام لشؤون المديريات/مديرالتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وصاحب الخبرةالطويلة والمتميزة في رئاسة لجان التحكيم المحلية والدولية للمسابقة الهاشمية لحفظالقرآن الكريم.

2) الأستاذ الدكتورةتمام عوده العساف عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية والمتخصصةفي أحكام التجويد وعضو سابق أيضاً في عدد من لجان تحكيم مسابقات حفظ وتلاوة القرآنالكريم.

3) الشيخ توفيقإبراهيم ضمرة رئيس قسم دور القرآن الكريم في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدساتالإسلامية وصاحب الخبرة الطويلة في عضوية لجان تحكيم مسابقات القرآن الكريم داخلوخارج الأردن.

4) الدكتور صبحيإبراهيم الشرقاوي أستاذ التربية الموسيقية في الجامعة الهاشمية والمتخصص في علم الأصوات والمقامات الموسيقيةوالموشحات والأناشيد، وعضو الفريق الوطني لتأليف مناهج التربية الموسيقية وصاحبالخبرة الطويلة في عضوية لجان التحكيم في عدد كبير من مهرجانات الأغنية الأردنيةوالعربية داخل وخارج الأردن.

5) الدكتور فريد شوقيسرسك دكتور الأدب والنقد والشعر ، والمحاضر غير المتفرغ في عدد من الجامعاتالأردنية ومؤسس ومدير العديد من القنوات الفضائية العربية، والخبير في إجادةالمقامات اللحنية وتعليمها بالصوت البشري، والحاصل على الاجازات في القراءةوالإقراء.

وخصصت الوزارة للطالبالفائز بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة (1500) ألف وخمسمائة دينار أردني، وخصصتللطالب الفائز بالمركز الثاني جائزة مالية بقيمة (1000) ألف دينار أردني، كما خصصتللطالب الفائز بالمركز الثالث جائزة مالية بقيمة (500) خمسمائة دينار أردني، كماتم خلال الحفل تكريم الجهات الراعية للمسابقة وهم بنك القاهرة عمان، والبنك العربيالإسلامي الدولي، بنك لبنان والمهجر، وشركة هاواوي الأردن.

وتجدر الإشارة إلى أنوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفذت مؤخراً وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيطالسياحة مجموعة من البرامج الترفيهية والتحفيزية للطلبة الوافدين تحت عنوان "أنتم سفراء الأردن"، وذلك تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطابالطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)،والتي أعدتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيطالسياحة، وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية فيالمملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العاليالأردنية.

MENAFN30032024000072011014ID1108039411

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث