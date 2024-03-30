حماس: تحرير فلسطين مسؤولية تاريخية على الأمة العربية والإسلامية والأحرار في العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت حركة المقاومةالإسلامية (حماس) إن معركة طوفان الأقصى امتداد لمسيرة شعبنا في الدفاع عن الأرضوالمقدسات حتى انتزاع حقوقنا المشروعة، وتحقيق تطلعاتنا في التحرير والعودة.
وأضافت حماس، في بيانبمناسبة يوم الأرض، أن أرض فلسطين التاريخية، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصىهي محور الصراع مع العدو الإسرائيلي، ولا سبيل إلى تحريرها إلا بترسيخ خيارالمقاومة الشاملة.
وشددت على أن تحريرأرض فلسطين والأقصى والمقدسات وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية كاملةالسيادة وعاصمتها القدس مشروع لا يعني الشعب الفلسطيني وحده، وإنما هي مسؤوليةتاريخية تقع على عاتق الأمة العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم.
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