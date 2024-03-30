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حماس: تحرير فلسطين مسؤولية تاريخية على الأمة العربية والإسلامية والأحرار في العالم

3/30/2024 2:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت حركة المقاومةالإسلامية (حماس) إن معركة طوفان الأقصى امتداد لمسيرة شعبنا في الدفاع عن الأرضوالمقدسات حتى انتزاع حقوقنا المشروعة، وتحقيق تطلعاتنا في التحرير والعودة.
وأضافت حماس، في بيانبمناسبة يوم الأرض، أن أرض فلسطين التاريخية، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصىهي محور الصراع مع العدو الإسرائيلي، ولا سبيل إلى تحريرها إلا بترسيخ خيارالمقاومة الشاملة.

وشددت على أن تحريرأرض فلسطين والأقصى والمقدسات وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية كاملةالسيادة وعاصمتها القدس مشروع لا يعني الشعب الفلسطيني وحده، وإنما هي مسؤوليةتاريخية تقع على عاتق الأمة العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم.

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