حكومة نتنياهو تعارض عودة الغزيين إلى شمال القطاع

حكومة نتنياهو تعارض عودة الغزيين إلى شمال القطاع
التاريخ
3/30/2024 2:27:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت القناة "12"العبرية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه خلافا لما نشر، فإنمعظم الوزراء عارضوا عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة دون سيطرة إسرائيلية.
والثلاثاء الماضي،قالت القناة إن المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس و"إسرائيل" فيالدوحة وصلت إلى طريق مسدود، بسبب تمسك حماس بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة،الأمر الذي ترفضه "إسرائيل".
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