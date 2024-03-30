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حكومة نتنياهو تعارض عودة الغزيين إلى شمال القطاع

3/30/2024 2:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت القناة "12"العبرية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه خلافا لما نشر، فإنمعظم الوزراء عارضوا عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة دون سيطرة إسرائيلية.
والثلاثاء الماضي،قالت القناة إن المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس و"إسرائيل" فيالدوحة وصلت إلى طريق مسدود، بسبب تمسك حماس بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة،الأمر الذي ترفضه "إسرائيل".

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