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إصابة 4 من اليونيفيل بانفجار جنوب لبنان وجيش الاحتلال ينفي مسؤوليته

3/30/2024 2:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل) إصابة 3 مراقبين عسكريين ومترجم جراء انفجار وقع قرب دوريتهم على الخط الأزرق جنوبي لبنان.
وأضافت اليونيفيل في بيان أنها تجري تحقيقا لمعرفة سبب الانفجار الذي وقع قرب دورية المراقبين، قائلة إنه "يجب ضمان سلامة وأمن أطقم الأمم المتحدة وعلى كل الأطراف مسؤولية حمايتهم بموجب القانون الدولي".

من جهته، قال المتحدثباسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن سلاح الجو لم يستهدف أي سيارة تابعةلقوات اليونيفيل في منطقة رميش جنوبي لبنان.

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