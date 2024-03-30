إصابة 4 من اليونيفيل بانفجار جنوب لبنان وجيش الاحتلال ينفي مسؤوليته

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل) إصابة 3 مراقبين عسكريين ومترجم جراء انفجار وقع قرب دوريتهم على الخط الأزرق جنوبي لبنان.
وأضافت اليونيفيل في بيان أنها تجري تحقيقا لمعرفة سبب الانفجار الذي وقع قرب دورية المراقبين، قائلة إنه "يجب ضمان سلامة وأمن أطقم الأمم المتحدة وعلى كل الأطراف مسؤولية حمايتهم بموجب القانون الدولي".
من جهته، قال المتحدثباسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن سلاح الجو لم يستهدف أي سيارة تابعةلقوات اليونيفيل في منطقة رميش جنوبي لبنان.
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