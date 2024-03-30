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العثور على جثث 8 مهاجرين على شاطئ جنوب المكسيك

3/30/2024 2:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن مكتب المدعي العام المكسيكي العثور أمس الجمعة على جثث 8 أشخاص يعتقد أنهم ضحايا غرق قارب للمهاجرين على شاطئ ولاية أواكساكا جنوب المكسيك.
وأفاد المدعي العام في بيان بأنه: "ورد أن الضحايا تعرضوا لحادث أثناء سفرهم على متن قارب قبالة ساحل أواكساكا".

وأضاف البيان: "بحسب المعلومات الأولية، ربما كان الأشخاص الذين تم العثور عليهم متورطين في قضية الهجرة"، مضيفا أنه يعتقد أن الضحايا "من أصل آسيوي".

ويقع الشاطئ الذي تم اكتشاف الجثث فيه، بلايا فيسينتي، في سان فرانسيسكو ديل مار، على طول طريق يستخدمه كثيرا الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة.

ويمر آلاف المهاجرين غير الشرعيين، الذين يفرون في كثير من الأحيان من العنف والفقر في بلدانهم الأصلية، عبر المكسيك كل عام في محاولة للوصول إلى الحدود الأمريكية.

ووفقا للبيانات الرسمية، من بين المهاجرين الذين تم القبض عليهم العام الماضي أثناء عبورهم المكسيك مواطنون من الصين والهند وأوزبكستان.

وتسببت الأعداد المتزايدة من المهاجرين في إرهاق مرافق الهجرة والملاجئ المكسيكية، في حين تعرضت الحكومة لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة لمعالجة هذه القضية. (أ ف ب)

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