الشرطة تداهم منزل رئيسة بيرو بحثا عن ساعات روليكس (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) داهمت الشرطة البيروفية اليوم السبت منزل الرئيسة دينا بولوراتي في إطار تحقيق بتهم فساد.
وبحسب وثيقة للشرطة، شارك نحو 40 عنصرا في عملية الدهم، بحثا عن ساعات من ماركة "روليكس"، لم تصرح عنها بولوراتي. وقالت الشرطة إن المداهمة "هي بغرض البحث والمصادرة".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، باشرت السلطات تحقيقا يطال بولوراتي عقب تقرير صحافي ذكر أنها تضع ساعات فاخرة من مصدر مجهول لم يُفصح عنها في السجلات الرسمية.
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