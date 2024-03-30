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كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا بعبوة ناسفة في خان يونس

3/30/2024 2:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام- الجناحالعسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن "مجاهديها أكدوا بعد عودتهم منخطوط القتال في خان يونس، استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بعبوةناسفة من طراز "شواظ" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح".
وأكدت "القسام"هبوط 3 مروحيات لإخلاء طاقم الدبابة في منطقة وسط البلد بمدينة خان يونس جنوب قطاعغزة.

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