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بعد 7 أكتوبر.. الاحتلال يستولي على 27 ألف دونم بالضفة

3/30/2024 2:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت هيئة مقاومة الجداروالاستيطان في ذكرى يوم الأرض استيلاء الاحتلال على 27 ألف دونم بالضفة الغربيةبعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت الهيئة إن عددالحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ 840 حاجزا وبوابة، كما أن الحكومةالإسرائيلية صادقت على 1895 وحدة استعمارية وتهجير 25 تجمعا بدويا.

وأضافت أن قواتالاحتلال والمستوطنين نفذوا 9700 اعتداء ضد المواطنين والممتلكات، كما بدأت دولةالاحتلال إنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن9600 شجرة تعرضت للتحطيم والاقتلاع والتسميم؛ معظمها من أشجار الزيتون.

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