بعد 7 أكتوبر.. الاحتلال يستولي على 27 ألف دونم بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت هيئة مقاومة الجداروالاستيطان في ذكرى يوم الأرض استيلاء الاحتلال على 27 ألف دونم بالضفة الغربيةبعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت الهيئة إن عددالحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ 840 حاجزا وبوابة، كما أن الحكومةالإسرائيلية صادقت على 1895 وحدة استعمارية وتهجير 25 تجمعا بدويا.
وأضافت أن قواتالاحتلال والمستوطنين نفذوا 9700 اعتداء ضد المواطنين والممتلكات، كما بدأت دولةالاحتلال إنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن9600 شجرة تعرضت للتحطيم والاقتلاع والتسميم؛ معظمها من أشجار الزيتون.
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