عمومية الممرضين تقر التقرير الإداري والمالي للعام 2023



وقال نقيب الممرضين إن النقابة ستجري دراسة اكتوارية لواقع صندوق التقاعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمراريته في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها صناديق التقاعد النقابية.



واضاف أن قيمة الرواتب التقاعدية لم تكن تتجاوز ال 20 الف دينار شهريا في العام 2018 والان وصلت إلى 90 الف دينار شهريا.



وأشار أن النقابة كانت تعاني من ديون تقدر ب 4 مليون دينار والان لديها موجودات مالية في البنوك تصل إلى 13 مليون دينار وتدر دخلا يقدر ب 700 الف دينار.



ودعا الممرضين إلى تسديد التزاماتهم المالية للنقابة بواقع 20 دينارا سنويا، ولفت ان 8 الاف ممرض فقط مسددين التزاماتهم للنقابة من اصل نحو 44 الف ممرضا وممرضة وقابلة قانونية.



ولفت ربابعة أنه في العام 2026 لن يتم تجديد مزاولة المهنة الا للمسددين لالتزاماتهم المالية للنقابة، وان النقابة تسعى لزيادة إيراداتها النقابة وتقليص النفقات لكي تتمكن النقابة من القيام بواجبها.



وتطرق إلى الجهود التي بذلتها النقابة لتحسين أوضاع منتسبيها في القطاع العام والخاص، واكد أن



العاملين في القطاع العام سيلمسون تحسنا في قيمة حوافزهم خلال دورات الحوافز القادمة، وان الحوافز ارتفعت منذ عام 2018 بنسبة 40% والعلاوات بنسبة90%.



وقال ربابعة أن مجلس النقابة حققت جزء من المطالب والطموحات ويسعى لتحقيق ماتبقى منها خلال الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على الهيئة العامة في مختلف القطاعات الطبية العامة والخاصة، كونهم يستحقون الافضل لما يقدموه من دور انساني كبير.



واكد أن النقابة حققت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية، وأنها تابعت القضايا الوطنية في فلسطين وسوريا.



وبين أن النقابة بصدد اعداد مختبر محاكاة في مقر عمان وسيكون الاول من نوعه في المملكة، يخدم الزملاء ويوفر لهم فرص تدريب تؤهلهم لسوق العمل في مجال النسائية والتوليد والأطفال وغيرها وسيعقد دورات متخصصة تدر دخلا على النقابة.



ولفت ان النقابة لجأت إلى تقليص الفروع، وسيكون هناك مقرات رئيسية في الوسط والشمال والجنوب، أنه تم إنشاء مقر في اربد للشمال وترتيب أمور مقر النقابة في عمان.



واوضح ان النقابة قامت بتسليم ديوان الخدمة المدنية المسار الوظيفي والرتب الوظيفية بانتظار انعكاسها على علاوة الممرضين.